Hamilton en confiance après les premiers essais à Montréal

Pour le GP du Canada, Mercedes a introduit un triangle de suspension avant révisé afin de fonctionner en coordination avec le nouvel aileron avant installé à Monaco sur la voiture de George Russell. Désormais, les deux pilotes ont les évolutions, et Lewis Hamilton arrive sur un tracé particulier pour lui, où il a remporté la première de ses 103 victoires en F1 et gagné un total de sept Grands Prix.

Même si le roulage de ce vendredi a été perturbé par la pluie et qu'il est difficile de véritablement en tirer des conclusions, le septuple Champion du monde a au moins vécu une journée positive et fait le plein de confiance. "Honnêtement, il est trop tôt pour dire [où nous en sommes]. Je suis dans un bon état d'esprit, je sens que la voiture réagit à mes actions et, comme je l'ai dit, je me sens vraiment en confiance sur le circuit."

"Mais nous ne saurons pas [où nous nous situons] tant que nous n'aurons pas roulé samedi, c'est souvent un jour différent pour nous et j'espère que ce sera un bon jour. Quelles que soient les conditions, je me suis senti très bien aujourd'hui, donc j'ai bon espoir. J'ai l'impression que nous sommes plus proches de la tête ce week-end."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

En dépit des 20 minutes d'attente lors des EL1, alors que l'excédent d'eau était évacué sur la piste, Hamilton était impatient de pouvoir quitter la voie des stands. C'est d'ailleurs lui qui l'a fait le premier, après avoir insisté auprès de Mercedes, avec également en tête d'avoir un premier ressenti de la nouvelle surface du Circuit Gilles-Villeneuve.

"C'était génial. J'étais impatient d'y aller, à chaque seconde, je disais aux gars 'on y va, on y va', je les pressais, 'on y va, on y va', juste pour maximiser le temps passé sur la piste, quelles que soient les conditions. C'est un circuit où il faut bâtir [sa confiance et son rythme], alors il faut passer le plus de temps possible sur la piste et comprendre les différentes conditions, ainsi que les changements apportés à la surface et à certaines zones de dégagement. C'était une très bonne séance et la voiture s'est bien comportée."