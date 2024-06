Verstappen veut comprendre son problème moteur et ses "implications"

Le GP du Canada 2024 de F1 n'a pas commencé idéalement pour Max Verstappen, victime d'un problème moteur - plus précisément d'ERS selon Red Bull - lors des Essais Libres 2 qui l'a empêché de rouler une partie de la séance. En soi, le manque de roulage a été atténué par les conditions humides qui ont aussi contraint le reste du peloton à passer du temps au stand, mais les inquiétudes se portent forcément sur la panne elle-même et ses implications.

"Malheureusement, je n'ai pas fait beaucoup de tours lors des EL2", a déclaré Verstappen au sortir de son cockpit. "Il y avait une suspicion de problème électrique, alors ils m'ont dit de m'arrêter au stand, et ils sont en train d'enquêter."

"Ce n'est pas idéal. J'aurais aimé faire plus de tours et d'autres ont fait quelques tours de plus sur le sec, quelques tours de plus sur le mouillé. Donc, ce n'est certainement pas la façon dont j'aurais aimé aborder les EL2."

"Mais je pense qu'il est plus important de comprendre ce qui s'est réellement passé et quelles seront les implications pour ce week-end ou le reste de l'année."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

S'exprimant sur la situation, le conseiller Red Bull, Helmut Marko, a précisé : "Le problème se situe du côté du moteur. Nous devons à présent le démonter pour en trouver la cause exacte, mais le problème se situe au niveau de la partie électrique du moteur."

Toutefois, l'inquiétude est limitée à ce stade dans le clan autrichien, notamment à propos du temps de piste que cela a coûté au Néerlandais : "Bien sûr, c'est embêtant parce que la première séance était déjà en grande partie mouillée et ne permettait pas de tirer des conclusions, mais pour les réglages, il faut espérer que soit sec [samedi] lors de la dernière séance d'essais. Si on peut avoir une séance complète sur le sec, ce ne sera pas si grave."

Red Bull n'a pas vraiment pu évaluer si les modifications faites pour lutter contre le problème de passage de vibreurs avaient été efficaces, même si les premiers signes sont intéressants : "Nous avons découvert quelques problèmes après Monaco, et j'espère que nous pourrons faire des progrès avec les nouveaux réglages pour ce week-end. Max a réalisé des meilleurs temps absolus dans le secteur 2, ce qui est prometteur."

Avec Ronald Vording et Jonathan Noble