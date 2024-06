Mercedes soupçonne des évolutions qui ne marchent pas chez Red Bull

Après avoir remporté 21 des 22 Grands Prix de la saison 2023 et démarré l'année 2024 en trombe avec quatre succès sur les cinq premières épreuves, Red Bull a connu deux revers au cours des trois dernières manches disputées, et la victoire a bien failli lui échapper à Imola. Si le clan autrichien insiste énormément sur les difficultés de la RB20 sur les vibreurs et les bosses, le directeur technique de Mercedes, James Allison, se demande si cette forme ne cache pas autre chose.

Le technicien britannique s'interroge en effet sur l'efficacité réelle des importantes évolutions apportées à Imola, qui comprenaient un nouveau plancher et un nouvel aileron avant : "Je suppose que dès qu'il y aura une plage intéressante de virages rapides, [les évolutions] redeviendront utiles, mais il semble que leur amélioration ait été une régression", a ainsi lancé Allison à Montréal.

"On croise les doigts pour que cela les mette vraiment en difficulté", a-t-il ajouté, avant de déclarer : "Ce genre de choses [une évolution qui ne fonctionne pas] rend la vie difficile, parce que dès que vous ne faites plus confiance à vos outils, vous devez revenir en arrière et vous perdez beaucoup de temps. Le temps est votre meilleur ami, sa perte est votre pire ennemie."

Quand la question lui a été posée de savoir si les difficultés de Red Bull et le fait que l'écurie bénéficie d'une moins grande marge sur la concurrence faisait frétiller dans le clan Mercedes, Allison de répondre : "Dans notre domaine, tout le monde apprécie le malheur des autres."

James Allison Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

Côté évolutions, justement, Mercedes est arrivé au Canada avec plusieurs éléments qui doivent compléter l'aileron avant introduit à Monaco sur la voiture de George Russell. Ainsi, le carénage des suspensions avant a notamment été revu, toujours pour tenter d'améliorer le comportement de la monoplace dans les virages à haute et basse vitesse.

Toutefois, même s'il estime que des progrès ont été faits, l'heure n'est pas encore à envisager la lutte avec le top 3 : "Je dois avouer que je ne pense pas vraiment à la situation dans son ensemble. Je me dis simplement que notre situation actuelle est un peu meilleure qu'elle ne l'était il y a deux courses."

"J'espère que nous serons un peu mieux dans quelques courses. Nous sommes passés d'une situation vraiment très embarrassante, médiocre, au début de l'année, à une situation où nous sommes proches de la bagarre. Un peu plus nous permettra d'être dans la mêlée."

Avec Jonathan Noble