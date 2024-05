Red Bull dévoile ses évolutions à Imola

On en sait désormais davantage sur les évolutions apportées par Red Bull à Imola pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Pour cette première épreuve européenne de la saison, synonyme pour de nombreuses écuries de remaniement technique sur les monoplaces, la RB20 sera équipée de nouveaux éléments avec notamment un plancher revu en plusieurs endroits.

La Red Bull sera également doté d'un tout nouvel aileron avant, principalement modifié au niveau des flaps, et l'écurie a dû procéder pour cela à des changements au niveau du nez de la voiture ainsi que des carénages des caméras pour optimiser le flux d'air. À l'arrière de la monoplace de Milton Keynes, la carrosserie autour des roues a été corrigée pour améliorer le refroidissement. Les ailettes à la sortie des écopes de frein ont, elles aussi, fait l'objet de modifications.

La Red Bull RB20 évolue à Imola. Photo de: Erwin Jaeggi

L'écurie championne du monde espère répondre au joli pas en avant effectué par McLaren à Miami avec ses nombreuses évolutions, qui ont permis à Lando Norris de décrocher sa première victoire. Logiquement, l'écurie de Woking ne présente aucune nouveauté sur sa MCL38, en dehors d'adaptations spécifiques de l'aileron arrière et du beam wing pour le tracé italien. Cette fois-ci, Oscar Piastri dispose de la totalité du nouveau package, qui n'était pas entièrement prêt pour lui à Miami.

Ferrari, comme annoncé dès la semaine dernière, arrive pour cette course à domicile avec les nouveaux éléments attendus. Chez Mercedes, les pièces évoluées concernent le plancher et l'aileron arrière, tandis qu'Aston Martin, en plus d'un nouvel aileron avant, a retouché son plancher et son diffuseur.

Enfin, Williams a confirmé l'introduction d'un plancher identique au précédent mais plus léger, tandis qu'un changement mineur est à noter sur le plancher de l'Alpine A524, pour laquelle aucun développement significatif n'est attendu ce week-end, ni à Monaco la semaine prochaine. Haas et Stake F1 annoncent également quelques évolutions sur leurs monoplaces respectives, ce qui fait de Visa Cash App RB l'unique écurie évoluant ce week-end avec une monoplace n'ayant reçu aucune pièce améliorée.