Hamilton et Albon craignent des F1 2026 "extrêmement lentes"

La FIA a présenté hier les grandes lignes de la réglementation technique et le concept des F1 2026. Du fait de discussions qui ont eu lieu en deux temps, le châssis de ces monoplaces de la prochaine génération est construit autour d'une toute nouvelle unité de puissance. Or, cette dernière va produire une puissance venant à parts égales du moteur thermique et de la partie électrique.

L'importance rehaussée du MGU-K (qui récupère l'énergie du freinage), passant d'une puissance de 120 kW actuellement à 350 kW en 2026, a obligé le législateur à adopter tout une série de mesures - comme la réduction de la taille et du poids des F1 mais aussi l'apparition de l'aérodynamique active qui déchargera les voitures en ligne droite en débraquant les ailerons avant et arrière - pour s'assurer de ne pas faire peser une trop grande contrainte sur la partie électrique. Pour ce faire, l'appui et la traînée vont être drastiquement réduits, la FIA annonçant une diminution de 30% du premier et de 55% de la seconde par rapport aux Formule 1 actuelles.

Ainsi, avec tout cela, les instances s'attendent à ce que les vitesses de pointe soient similaires voire supérieures aux références actuelles. Mais le revers de la médaille sera que les voitures vont naturellement produire moins d'appui et seront donc plus lentes en virage.

Une situation qui inquiète quelque peu Lewis Hamilton, même s'il n'a lui-même pas encore eu l'occasion d'avoir un avant-goût de ces F1. "J'ai discuté avec des pilotes qui l'ont testée en simulateur - ce n'est pas mon cas - mais ils ont dit qu'elle était assez lente. Donc on verra si ça va vraiment dans la bonne direction ou pas."

Quant à la réduction du poids, lui qui se plaint régulièrement des sommets atteints avec les F1 modernes, il accueille la baisse de 798 à 768 kg, tout en la nuançant : "Ce n'est que 30 kg, donc ça va dans la bonne direction, mais c'est encore lourd." Une F1 2026 au poids demeurera en effet nettement plus lourde qu'une voiture de 2021 (752 kg), par exemple.

"En termes de développement durable, en particulier en ce qui concerne l'unité de puissance, je pense que c'est une étape très ambitieuse et je pense que cela va dans la bonne direction", a-t-il déclaré, en référence aux carburants 100% renouvelables qui seront utilisés par les moteurs. "Nous devons juste nous assurer que les voitures soient efficaces, rapides et qu'elles constituent une avancée naturelle, et que les courses soient améliorées."

Ses inquiétudes sur la vitesse des voitures 2026 sont partagées par Alexander Albon : "Voyons ce qu'il en est. Je ne veux pas parler à tort et à travers, mais ce sera très lent, extrêmement lent", a-t-il déclaré lorsqu'il a été interrogé par Motorsport.com. "Je suppose qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour s'assurer que la vitesse de pointe ne diminue pas en fin de ligne droite avec le MGU-K et tout le reste. Je pense toujours qu'il y a du travail à faire. Quand on voit les relevés de vitesse sur certains circuits, on se dit que c'est plutôt lent."

Le pilote Williams plaide en tout cas pour une approche plus simple côté motorisation : "Des voitures plus légères... Je ne pense pas que ce poids soit facile à atteindre. Il s'agit plutôt d'un engagement de la part des équipes pour essayer d'atteindre ce poids. La taille des voitures, je pense que ça va dans la bonne direction. De toute évidence, il semble que pour récupérer tout ce que ces nouveaux règlements sur les moteurs sont en train d'amener, tout devient extrêmement compliqué. Je préférerais avoir des moteurs un peu plus simples."

Avec Filip Cleeren et Jake Boxall-Legge