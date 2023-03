Le programme du GP d'Arabie saoudite F1 2023

Météo

Pas de nuages à l'horizon pour l'épreuve de Djeddah, dans un week-end qui devrait se montrer chaud en journée avec autour de 30°C pour débuter les EL1 et EL3, et plus doux en soirée avec 26/27°C pour les EL2, les qualifs et la course.

Course suivante : Grand Prix d'Australie (31 mars-2 avril)

Calendrier F1