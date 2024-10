Qualifs - Sainz en pole à Mexico, Verstappen devant Norris

Après avoir monopolisé les deux premières places de la dernière séance d'essais libres, McLaren se montre comme l'écurie favorite pour les qualifications du Grand Prix de Mexico. Cependant, l'écurie britannique doit se méfier de Ferrari, et plus particulièrement de Carlos Sainz, très en forme depuis le début du week-end.

Un peu plus en retrait, Mercedes pourrait également s'inviter à la fête, tout comme Max Verstappen qui connait deux premières journées très compliquées. Le local de l'épreuve Sergio Pérez ne semble pas en mesure de rivaliser devant son public, auteur du 14e temps lors des EL3 plus tôt dans la journée.

Q1 - La ferveur mexicaine n'aura pas porté Sergio Pérez

En ce début de Q1, la foule mexicaine se lève au passage de Sergio Pérez lors de son tour de sortie. Le Mexicain se lance ensuite sur son premier tour rapide et réalise un 1'18''530, à plus d'une seconde du meilleur temps réalisé par Carlos Sainz en 1'17''444. Le pilote Ferrari, en pneus mediums, est très vite battu par Lando Norris en 1'17''203. Max Verstappen sort le grand jeu et allume les trois secteurs en violet avant de prendre le meilleur temps en 1'16''998. Il est le premier pilote à passer sous la barre des 1'17.

Avec une piste qui évolue de manière importante, Pierre Gasly et Nico Hülkenberg se placent respectivement aux deuxième et troisième rangs, derrière Verstappen. Il faut attendre les cinq dernières minutes pour voir la tête du classement bouger avec le meilleur temps de Norris en 1'16''505. Au même moment, Piastri voit son temps s'effacer et reculer jusqu'au 19e rang, devant Pérez, également en danger.

L'Australien, sur le même train de pneus, et le Mexicain réalisent un dernier tour médiocre et se retrouvent à nouveau en danger. Charles Leclerc également dans cette situation, parvient à améliorer son chrono et remonte au troisième rang, éliminant Pérez. C'est également le cas pour Piastri qui se fait éliminer par Magnussen.

Les éliminés en Q1 : Colapinto, Piastri, Pérez, Ocon, Zhou

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Photo de: Dom Romney / Motorsport Images

Q2 - Tsunoda gâche un week-end presque parfait

Alex Albon, seul rescapé de Williams après l'élimination de Franco Colapinto en Q1, réalise le premier chrono de cette seconde partie des qualifications avec un temps en 1'17''090. Le Thaïlandais est tout de suite battu par Verstappen en 1'16''629. Alors que Leclerc échoue à une seconde du Néerlandais, son coéquipier Carlos Sainz se loge juste derrière la Red Bull, à quatre dixièmes. À noter que les Ferrari sont équipées de pneus usés.

Charles Leclerc voit son temps être annulé, tandis qu'au même moment, Pierre Gasly se place au troisième rang, avant de voir Lando Norris prendre le meilleur temps en 1'16''301. Les deux Mercedes viennent prendre les troisième et quatrième places derrière les deux rivaux au championnat du monde des pilotes. Après les premiers runs, Leclerc est le seul pilote des "top teams" à être en danger.

Les Ferrari, cette fois-ci équipées de pneus neufs, remontent aux troisième et quatrième rang avant de voir le drapeau rouge être agité sur le tracé mexicain. Yuki Tsunoda est sorti de piste au virage 12, avant d'aller percuter le mur. La séance est interrompue et ne rependra pas. Cela permet à Pierre Gasly et au deux Haas de se diriger vers la Q3.

Les éliminés en Q2 : Tsunoda, Lawson, Alonso, Stroll, Bottas

Q3 - Sainz arbitrera le duel entre Verstappen et Norris

Max Verstappen est le premier à signer un tour rapide dans cette dernière partie des qualifications en 1'16''368. Lando Norris vient échouer à un peu moins de six dixièmes du Néerlandais, tandis que Charles Leclerc vient se placer à 47 millièmes. Alors que Carlos Sainz signe le meilleur temps de la séance en 1'16''055, Verstappen voit son chrono être annulé et se retrouve à la dixième place. À cinq minutes du drapeau à damier, Ferrari monopolise les deux premières places, suivie des deux Mercedes, à l'avantage de George Russell.

Alors que le chronomètre affiche encore deux minutes, les pilotes s'élancent pour leur dernier run, décisif pour déterminer les places sur la grille de départ. Leclerc est le premier à s'élancer, mais ne parvient pas à aller chercher le temps de son coéquipier, tandis que Sainz améliore sa propre marque en signant un 1'15''946. Verstappen et Norris parviennent à s'intercaler entre les deux Ferrari.

Carlos Sainz signe donc la sixième pole position de sa carrière et s'élancera devant les deux rivaux au championnat du monde.

Lire aussi : Formule 1 La FIA va revoir les directives de pilotage suite au cas Norris-Verstappen

