Quels pneus reste-t-il aux pilotes avant le GP du Qatar ?

Les incertitudes autour de la tenue des pneus lors du Grand Prix du Qatar 2023 de F1 ont contraint la FIA à intervenir. L'instance a ainsi décidé de limiter la durée de vie des trains encore disponibles pour les pilotes à 18 tours maximum, qu'ils soient neufs ou usés.

Pour les trains de pneus neufs, il n'y a pas de difficulté : les pilotes ne pourront pas faire de relais de plus de 18 tours lors des 57 boucles de course ce dimanche, sous peine de risquer une disqualification pure et simple. En revanche, pour les pneus déjà utilisés auparavant dans le week-end, le relais maximum possible dépendra du nombre de tours déjà comptabilisés par la FIA et Pirelli ; et là encore, il ne faudra pas que le train dépasse une durée de vie de 18 tours, même si cela veut dire que les relais seront plus courts en course.

Afin que tout le monde soit bien au courant de la situation, les écuries ont reçu avant l'épreuve le décompte officiel de tours restants sur chacun des trains dont disposent les pilotes. Et nous vous proposons d'y jeter un œil via un tableau proposé dans la version mise à jour des Notes de la direction de course publiée en préambule de la course :

Les trains de pneus disponibles et les tours restants pour chaque pilote avant le GP du Qatar 2023.

Pour faciliter la lecture du tableau : les colonnes blanches représentent les trains de pneus durs, les jaunes de mediums et les rouges de tendres.

Le chiffre inscrit dans chaque case correspond au nombre de tours encore possibles en course sur ce train de pneus pour un pilote : quand le chiffre est de 18, les pneus sont neufs ; quand le chiffre est de zéro, le train n'est tout simplement pas disponible. Quand le chiffre est inférieur à 18 mais supérieur à zéro, le train est disponible mais a déjà été utilisé au cours du week-end.