Face aux risques, la FIA force les pilotes à faire 3 arrêts

Après 36 heures de doutes et d'analyses, la FIA annonce que face à l'incertitude planant sur la tenue des pneumatiques lors du Grand Prix du Qatar, les pilotes seront limités à des relais de 18 tours maximum avec leurs pneus, sans quoi ils seront considérés comme roulant avec une monoplace dangereuse et seront disqualifiés.

Impossible de faire plus de 18 tours en pneus neufs donc, mais il est à noter que pour les pneus déjà utilisés auparavant lors du week-end, le nombre total de tours ne devra pas non plus excéder 18 en tenant compte de ceux effectués dans les séances de vendredi et samedi. La FIA et Pirelli communiqueront aux équipes les tours restants sur les trains de pneus usés qui sont encore à leur disposition pour ce dimanche après-midi.

Dans les faits, l'épreuve faisant 57 tours, cela revient à obliger les pilotes à effectuer trois arrêts au stand, puisque trois relais de 18 tours (si tous les trains étaient neufs) ne couvriraient que 54 boucles, même si ce point n'est pas érigé en véritable règle.

"En raison de la fréquence des interventions de la voiture de sécurité lors du sprint d'hier, les données pneumatiques disponibles pour être analysées par Pirelli étaient insuffisantes pour s'ajouter aux évaluations déjà entreprises à la suite des séances précédentes", peut-on lire dans le communiqué de la FIA. "Dans certains cas, des pneus du sprint qui ont été analysés ont bel et bien montré les prémices de la séparation dans le flanc du pneu, entre le composé et la corde de la carcasse."

"En conséquence, il a été décidé par la FIA et Pirelli, après consultation avec les équipes, pour motif de sécurité, que les mesures suivantes allaient être mises en place pour le Grand Prix du Qatar : une limite obligatoire de 18 tours de durée de vie totale de chaque train de pneus sera imposée. L'usure des pneus déjà utilisés sera prise en compte. La FIA et Pirelli communiqueront aux équipes les tours restants pour chaque train de pneus usés à leur disposition, et les critères utilisés pour calculer ce nombre."

Le GP du Qatar sera une course à trois arrêts forcés.

Le feuilleton des pneus avait débuté vendredi soir quand, en effectuant des analyses de routine, les techniciens Pirelli ont découvert des signes alarmants. En effet, en passant au microscope les échantillons découpés dans les pneus utilisés pendant plus d'une vingtaine de tours par les écuries en essais libres, le début d'une séparation entre le composé et la corde de la carcasse a été constaté, visiblement en raison des passages répétés et à haute vitesse sur les nouveaux vibreurs du tracé de Losail.

Immédiatement, les équipes de Pirelli ont contacté la FIA pour rapporter cette information. Le lendemain, aux alentours de midi, heure française, la fédération a publié un communiqué pour informer de la mise en place immédiate d'un plan d'urgence. Parmi les mesures prises sans attendre, la révision des limites de piste aux virages 12 et 13, considérés comme zone la plus à risque pour les pneus en raison de la vitesse de passage et des largesses des pilotes à cet endroit, et la mise en place d'une séance de "familiarisation" de dix minutes juste avant le shootout pour que les pilotes découvrent ces nouvelles limites.

Le communiqué de ce samedi évoquait aussi la possibilité d'introduire des mesures supplémentaires (une utilisation des pneus limitée à 20/22 tours et l'obligation d'effectuer trois arrêts) en course ce dimanche, si l'analyse des pneus utilisés lors du sprint de 19 tours confirmait les craintes. L'épreuve courte a toutefois été marquée par trois Safety Cars différents, et seulement 12 tours de course sous drapeau vert, rendant difficile la lecture des données et incitant les instances et Pirelli à la prudence face aux éléments récoltés.