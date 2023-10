Pérez va partir depuis les stands au GP du Qatar

Sergio Pérez a connu un sprint à oublier sur la piste de Losail ce samedi, contraint à l'abandon au dixième des 19 tours alors que son coéquipier Max Verstappen était sacré triple Champion du monde. Lorsqu'Esteban Ocon a doublé Nico Hülkenberg par l'intérieur, il n'a pas pu voir la voiture de Pérez à leur droite et n'a donc pas laissé suffisamment de place à la Haas. Cette dernière a été prise en sandwich ; Ocon et Pérez ont été expédiés dans le bac à gravier. Les commissaires ont considéré qu'il s'agissait d'un incident de course.

Le ponton et le plancher de la RB19 se sont avérés trop endommagés pour être réparés, et Red Bull a donc dû construire un nouveau châssis. Puisque la construction du châssis a été au-delà de l'étape où celui-ci ne consiste qu'en la cellule de survie (contenant le réservoir de carburant et le cockpit) sans supervision de la FIA, celui-ci est considéré comme une troisième voiture.

De plus, ces travaux ont eu lieu deux heures après que le drapeau à damier a été agité à l'arrivée du sprint. Selon le Règlement Sportif de la FIA, dans ce délai, toutes les voitures "doivent être couvertes et prêtes à ce que le sceau de la FIA soit appliqué afin qu'elles demeurent inchangées jusqu'au lendemain". Par conséquent, les commissaires ont étudié le sujet et convoqué Red Bull.

Pérez doit désormais prendre le départ depuis la pitlane après avoir dépassé le nombre autorisé de pièces de l'unité de puissance, avec ses cinquièmes moteur à combustion interne, turbo, MGU-H, MGU-K et sa quatrième unité de contrôle électronique.

Cependant, il n'est finalement pas sanctionné d'une pénalité supplémentaire pour la construction de ce qui peut s'apparenter selon le règlement à un troisième châssis : "Les commissaires reconnaissent le fait que ni l'Article 27.1, ni l'Article 27.2 n'ont été enfreints car l'écurie n'a eu à aucun moment plus de deux voitures à a disposition, puisqu'il n'y a jamais eu d'utilisation de plus de deux assemblages comprenant une cellule de survie comme définie dans l'Article 12.1 du Règlement Technique."

Un précédent existait avec le cas Logan Sargeant après son accident en Q1 au Grand Prix du Japon. Williams avait également enfreint la règle des deux heures et été au-delà de ce que permet le règlement au sujet du châssis, tout en installant des pièces de spécifications différentes de celles utilisées en qualifications. Compte tenu du changement de spécification, Sargeant devait prendre le départ depuis la pitlane.

Par conséquent, avait fait savoir la FIA : "Étant donné qu'un départ de la pitlane est déjà imposé pour la modification de pièces, une pénalité supplémentaire pour avoir eu à disposition un troisième châssis était appropriée. […] Les commissaires recommandent que cette question soit à nouveau discutée au sein du Comité consultatif sportif."