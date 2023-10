Red Bull : La lenteur de Pérez est "difficile à expliquer"

Sergio Pérez a connu une nouvelle déconvenue lors des qualifications à Losail, ayant échoué à atteindre la Q3 pour la huitième fois en 17 Grands Prix cette saison. Relégué à une seconde de Max Verstappen en Q1, Pérez n'a pu faire mieux que 13e en Q2, avec 1,1 seconde de déficit. Son meilleur temps a certes été supprimé pour non-respect des limites de la piste, ce qui lui a coûté l'accession à la Q3, mais il aurait alors conclu le top 10 à neuf dixièmes de Verstappen.

"C'était très dur", déplore le Mexicain. "On avait de grosses difficultés au niveau de l'équilibre. On avait tant de problèmes que je ne pouvais en sentir aucun. Chaque virage était différent. Les conditions sont très difficiles, mais j'ai vraiment eu du mal aujourd'hui en qualifications."

Pérez s'efforce toutefois de faire contre mauvaise fortune bon cœur : "Ce n'est pas fini. Ça va évidemment être très difficile de doubler, surtout dans les conditions de piste que l'on a actuellement. Mais on verra ce qu'on arrive à faire, et on rebondira à partir de là."

Horner ne veut pas enfoncer Pérez

Chez Red Bull, on ne peut évidemment pas se satisfaire d'un tel niveau de performance, qui est encore plus médiocre que ceux de Pierre Gasly et Alexander Albon en leur temps. Le directeur d'équipe Christian Horner est toutefois prompt à brandir son argument favori, au micro de Sky Sports F1 : "On mènerait quand même le championnat du monde avec Checo si on n'avait pas [Verstappen]. Bien sûr, l'écart entre eux est difficile à expliquer actuellement. C'est dommage pour Checo, il s'est qualifié pour la Q3 mais a perdu son chrono. Max a fait le travail, mais c'est dur pour Checo."

Ainsi, chez Red Bull, il n'est pas question d'enfoncer ce pilote en grande difficulté. "Checo réagit mieux à une main sur l'épaule", renchérit Horner. "Mentalement, la F1, c'est dur. Tous les sports de haut niveau le sont. Quand on est confronté à un pilote comme Max, avec la pression qui va avec, cette pression ne fait que s'intensifier. Checo, nous savons ce dont il est capable, nous savons qu'il est un super pilote de course. Les qualifications sont toujours son talon d'Achille, alors nous devons le soutenir dans ces moments difficiles pour qu'il en ressorte plus fort demain et, bien sûr, en course dimanche."

Rappelons que Sergio Pérez doit impérativement finir dans le top 3 du sprint ce samedi afin de maintenir ses très maigres espoirs de titre mondial.

