Alpine "plus proche" que prévu de Ferrari et Alonso au Qatar

Deux Alpine dans le top 10 en qualifications, cela n'était plus arrivé depuis le Grand Prix d'Espagne. Quelques jours après le discours amical mais ferme de Luca de Meo à Enstone, le résultat des qualifications du GP du Qatar est plutôt prometteur, plaçant Pierre Gasly et Esteban Ocon aux septième et huitième rangs pour la course de dimanche.

Une performance d'autant plus intéressante qu'elle se produit avec une préparation minimale sur un tracé difficile à appréhender car très sale en début d'épreuve : "Vraiment très content, on a fait du très bon travail", s'est réjoui Gasly au micro de Canal+. "Je pense que c'était un vendredi compliqué pour tout le monde avec une seule séance d'essais libres, des conditions vraiment très, très compliquées depuis qu'on est arrivés ce matin."

"On a vraiment réussi à tirer le maximum de la voiture. On est plus proches des Ferrari – enfin de la Ferrari de Charles [Leclerc] – et de Fernando [Alonso] que ce à quoi on pensait avant la qualif. Donc vraiment beaucoup de positif et je me suis senti plutôt à l'aise. J'ai eu quelques moments [chauds] en Q2 et [dans] le premier run en Q3, mais après j'ai réussi à aller chercher un bon tour en Q3 pour nous mettre en septième position."

Gasly s'en félicite d'autant plus que les derniers GP ont plutôt mis en avant le bon rythme sur les longs relais de l'A523 en partant de positions plus éloignées sur la grille : "Pour l'instant, je me sens vraiment à l'aise, il y a beaucoup de positif. On a vu ce qu'on était capables de faire sur les courses précédentes en partant plus loin et je pense qu'il y a quelque chose de bien à aller chercher demain et dimanche."

Initialement huitième, Gasly a bénéficié des coupables largesses de Lando Norris, qui a vu ses deux temps de Q3 annulés pour dépassement des limites de piste. Pas vraiment étonnant selon le Normand : "On le savait. En 2021, quand on était venus, je crois qu'il y avait sept virages où on était en dehors des lignes de course. Après c'est ce qui rend ce tracé assez cool aussi : c'est très fluide, on peut utiliser beaucoup les vibreurs donc il faut essayer de jouer avec les limites. Aujourd'hui, c'est allé dans le bon sens, c'est pas tout le temps, donc on va prendre."

Moins disert, Esteban Ocon a fait écho aux propos de son équipier sur la façon dont Alpine avait abordé ces qualifications, tout en pointant une exécution perfectible de son côté du garage : "On a bien réussi à optimiser le changement des EL1 à la qualif, on avait beaucoup plus de grip sur cette qualif", a-t-il expliqué pour Canal+."Donc c'est plutôt pas mal, tout n'est pas encore optimisé, il y avait encore un peu à gratter, mais on est content de partir bien dans le top 10 pour dimanche et on peut regarder devant comme ça."

Interrogé sur les températures plus élevées qui attendront les pilotes lors du shootout de ce samedi, qui se disputera en partie en journée, Ocon d'ajouter : "Je pense que la piste s'améliore en général, ça ne sera pas plus compliqué car ça ira de mieux en mieux. Et pour nous, ça c'est une bonne aide."