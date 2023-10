Horner : "Verstappen ne veut pas seulement gagner, il veut dominer"

Max Verstappen a assuré au Qatar son troisième titre mondial, en terminant deuxième du sprint disputé ce samedi à Losail. Une course et cinq Grands Prix avant la fin de la saison, le Néerlandais a remporté le championnat 2023 lors d'une campagne sur laquelle il a régné sans partage, son écurie et lui brisant au passage certains des plus emblématiques records de domination de la Formule 1.

Même si personne ne remet sérieusement en cause le fait que la RB19 produite par Red Bull est assez nettement au-dessus de la concurrence, Christian Horner estime qu'un trait de la personnalité de Verstappen a contribué à accentuer encore plus cette impression générale : son besoin de démontrer sa supériorité et d'aller chercher la victoire la plus éclatante possible.

"Il ne laisse rien sur la table", a déclaré le directeur de l'écurie de Milton Keynes. "Il veut tout. Et c'est ce qui motive et anime l'équipe en interne. Je pense qu'il est implacable dans sa quête de performance. Il ne veut pas seulement gagner, il veut dominer."

"C'est ce que l'on observe chez tous les grands sportifs. Leur recherche de l'excellence et leur volonté de ne pas se contenter d'être les premiers, mais de dominer, sont une caractéristique qui fait de lui un talent exceptionnel."

Horner estime également que ce que Verstappen a démontré cette saison, c'est que son talent naturel s'accompagne désormais d'une dose de maturité le rendant plus complet que jamais. Il faut dire que le Néerlandais termine sa neuvième saison dans la discipline, et prendra ce dimanche son 180e départ en Championnat du monde.

Les festivités du troisième titre mondial de Max Verstappen 1 / 40 Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images Les festivités du troisième titre mondial de Max Verstappen 2 / 40 Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images Les festivités du troisième titre mondial de Max Verstappen 3 / 40 Photo de: Steven Tee / Motorsport Images Les festivités du troisième titre mondial de Max Verstappen 4 / 40 Photo de: Andy Hone / Motorsport Images Les festivités du troisième titre mondial de Max Verstappen 5 / 40 Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images Les festivités du troisième titre mondial de Max Verstappen 6 / 40 Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images Les festivités du troisième titre mondial de Max Verstappen 7 / 40 Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images Les festivités du troisième titre mondial de Max Verstappen 8 / 40 Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images Les festivités du troisième titre mondial de Max Verstappen 9 / 40 Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images Les festivités du troisième titre mondial de Max Verstappen 10 / 40 Photo de: Steven Tee / Motorsport Images Les festivités du troisième titre mondial de Max Verstappen 11 / 40 Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images Les festivités du troisième titre mondial de Max Verstappen 12 / 40 Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images Les festivités du troisième titre mondial de Max Verstappen 13 / 40 Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images Les festivités du troisième titre mondial de Max Verstappen 14 / 40 Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images Les festivités du troisième titre mondial de Max Verstappen 15 / 40 Photo de: Andy Hone / Motorsport Images Les festivités du troisième titre mondial de Max Verstappen 16 / 40 Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images Les festivités du troisième titre mondial de Max Verstappen 17 / 40 Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images Les festivités du troisième titre mondial de Max Verstappen 18 / 40 Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images Les festivités du troisième titre mondial de Max Verstappen 19 / 40 Photo de: Andy Hone / Motorsport Images Les festivités du troisième titre mondial de Max Verstappen 20 / 40 Photo de: Andy Hone / Motorsport Images Les festivités du troisième titre mondial de Max Verstappen 21 / 40 Photo de: Steven Tee / Motorsport Images Les festivités du troisième titre mondial de Max Verstappen 22 / 40 Photo de: Steven Tee / Motorsport Images Les festivités du troisième titre mondial de Max Verstappen 23 / 40 Photo de: Steven Tee / Motorsport Images Les festivités du troisième titre mondial de Max Verstappen 24 / 40 Photo de: Steven Tee / Motorsport Images Les festivités du troisième titre mondial de Max Verstappen 25 / 40 Photo de: Steven Tee / Motorsport Images Les festivités du troisième titre mondial de Max Verstappen 26 / 40 Photo de: Andy Hone / Motorsport Images Les festivités du troisième titre mondial de Max Verstappen 27 / 40 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images Les festivités du troisième titre mondial de Max Verstappen 28 / 40 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images Les festivités du troisième titre mondial de Max Verstappen 29 / 40 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images Les festivités du troisième titre mondial de Max Verstappen 30 / 40 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images Les festivités du troisième titre mondial de Max Verstappen 31 / 40 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images Les festivités du troisième titre mondial de Max Verstappen 32 / 40 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images Les festivités du troisième titre mondial de Max Verstappen 33 / 40 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images Les festivités du troisième titre mondial de Max Verstappen 34 / 40 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images Les festivités du troisième titre mondial de Max Verstappen 35 / 40 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images Les festivités du troisième titre mondial de Max Verstappen 36 / 40 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images Les festivités du troisième titre mondial de Max Verstappen 37 / 40 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images Les festivités du troisième titre mondial de Max Verstappen 38 / 40 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images Les festivités du troisième titre mondial de Max Verstappen 39 / 40 Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images Les festivités du troisième titre mondial de Max Verstappen 40 / 40 Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Je pense que, de manière générale, il a toujours eu la vitesse dès qu'il est monté dans la voiture, et je pense qu'il l'associe désormais à l'expérience. Il est arrivé en F1 comme un diamant brut, mais il est désormais un diamant très poli. Je pense qu'il a conservé tous les attributs bruts qu'il avait, mais qu'il dispose maintenant d'une expérience et la combine avec."

"Certaines des courses qu'il a réalisées cette année ont été si extraordinaires qu'elles ont dépassé toutes nos attentes. Je pense que Max, en tant que pilote, continue simplement d'évoluer, il continue de grandir, et le niveau qu'il atteint aujourd'hui, la façon dont il est capable de lire les courses, la façon dont il est capable de gérer les pneus, la force mentale qu'il a dans les moments de haute pression, c'est absolument remarquable."

Verstappen lui-même estime que le fait d'avoir appris beaucoup de leçons de vie au cours des dernières années a contribué à augmenter son propre potentiel. "Je continue d'essayer de m'améliorer. Et bien sûr, je ne pense pas nécessairement que je suis devenu un pilote plus rapide, mais j'ai beaucoup plus d'expérience dans la voiture. On grandit en tant que pilote, mais aussi, je pense, en tant que personne dans la vie."

"Toutes ces choses, lorsque je compare à ma première saison en Formule 1, aident beaucoup à faire face à toutes les situations de pression tout au long du week-end, à tout ce qui peut arriver dans des conditions difficiles, par exemple. En fin de compte, il s'agit d'essayer d'être à la hauteur chaque week-end, ce qui, je pense, est très difficile en Formule 1."

Avec Jonathan Noble