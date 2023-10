Pas de sanction dans l'accrochage entre Ocon, Pérez et Hülkenberg

Lors de la lutte pour la huitième place du sprint du GP du Qatar 2023 de F1, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg et Sergio Pérez se sont accrochés. Le Français et le Mexicain ont abandonné avec des dégâts assez importants sur leurs F1 après avoir terminé dans les graviers, alors que l'Allemand a pu rallier son stand pour poser pied à terre, avec un aileron avant abîmé.

L'accrochage aura eu comme conséquence dans la grande histoire de la saison 2023 d'assurer le sacre de Max Verstappen, qui ne pouvait dès lors plus être rejoint. À sa plus petite échelle, l'incident a été jugé par les commissaires comme un simple incident de course.

"Les voitures 27 et 31 se battaient pour la position dans le virage 1 et ont donc eu une sortie plus lente du virage", expliquent les commissaires dans leur décision. "Cela a permis à la voiture 11 de se placer à l'extérieur avant le virage 2. Les voitures ont abordé le virage 2 à trois de front, sont entrées en collision et sont sorties de la piste."

"Alors que la voiture 31 se déplaçait du bord gauche vers le milieu de la piste entre les virages 1 et 2 avec la voiture 27 sur sa droite, le pilote ne s'est pas rendu compte que la voiture 11 se plaçait à leurs côtés par la droite car sa visibilité était bloquée par la voiture 27."

"Les commissaires estiment que la voiture 31 s'est déplacée d'une manière qui aurait permis aux voitures 31 et 27 de négocier le virage 2 côte à côte si la voiture 11 ne s'était pas trouvée là. Compte tenu de tous ces éléments, les commissaires concluent qu'aucun pilote n'est totalement ou principalement responsable de la collision. L'incident est considéré comme un incident de course et aucune mesure n'est prise."

Les mots des trois protagonistes

Avant la décision des commissaires, les trois pilotes convoqués pour l'audience avaient donné leur avis.

Pérez : "Au mauvais endroit et au mauvais moment, exactement. La course n'a pas particulièrement bien commencé parce que nous étions en pneus mediums, il y avait très peu d'adhérence en début de course avec ce pneu, mais nous étions en train de remonter, nous progressions bien, mais malheureusement, pendant ma progression, il y a eu ce contact et j'en ai payé le prix, j'ai eu d'énormes dégâts sur ma voiture."

Ocon : "Il est clair que j'ai vu Nico, je savais qu'il était là, mais il m'était impossible à ce moment-là de voir Sergio sur le côté droit. Trois de front n'est pas une bonne idée dans ce virage malheureusement, donc je pense qu'il s'agit d'un incident de course."

Hülkenberg : "Tout s'est passé très vite, c'est très malheureux. J'attaquais Esteban dans le virage 1, puis sur la ligne extérieure, très peu adhérente avec le sable, mais je l'ai décroisé et j'ai eu une bonne sortie du virage 1 et nous étions un peu côte à côte dans le virage 2."

"J'étais évidemment en train de me battre avec lui, donc c'est surtout lui que je regardais, puis j'ai vu Checo apparaître très tard. Je savais que ça allait devenir très serré. J'ai essayé de me dégager, mais c'était trop tard. Donc, oui, c'est très malheureux pour nous trois."

"J'aimerais lui faire porter le chapeau [à Ocon]. Mais je pense que dans ce cas, on ne peut pas, parce que je ne pense pas qu'il ait pu voir Checo. Il a donc probablement pensé que j'avais de la place pour me déplacer plus à droite."

Avec Adam Cooper et Matt Kew