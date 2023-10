Leclerc et Stroll pénalisés après le sprint au Qatar

Charles Leclerc et Lance Stroll ont été pénalisés suite au sprint du Grand Prix du Qatar 2023 de F1. Les deux hommes ont en effet écopé d'une pénalité de cinq secondes pour dépassements répétés (chacun à quatre reprises) des limites de piste sans raison valable.

Pour le Monégasque, cette sanction lui coûte tout bonnement deux points puisqu'après avoir terminé septième sur la piste, il est rétrogradé au 12e rang. Cela permet à Alexander Albon et Fernando Alonso de gagner une position chacun après avoir fini respectivement huitième et neuvième, inscrivant désormais deux et un point.

Stroll, de son côté, avait terminé 13e après un passage par les stands et se retrouve finalement classé 15e et dernier des pilotes arrivés.

Les limites de piste sont un sujet particulièrement prégnant sur le tracé de Losail, où les limites sont bien plus souvent symboliques que physiques. Cela est d'autant plus vrai depuis ce samedi où, pour des raisons de sécurité pneumatique, la piste a été rendue plus étroite dans une des portions les plus rapides, à savoir l'enchaînement des virages 12/13/14.

En effet, pour éviter que les pilotes n'aillent trop sur les vibreurs, la FIA a décidé d'avancer la limite de piste extérieure de 80 cm aux virages 12 et 13, réduisant de fait la marge de manœuvre des pilotes dans cette portion. Toutefois, comme le shootout et les qualifications l'ont démontré auparavant, d'autres zones, comme le virage 5, sont sujettes à ce type de dépassements.