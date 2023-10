Verstappen "très fier" de son 3e titre après une saison "incroyable"

La première des nombreuses balles de match qui s'annonçaient aura été la bonne : Max Verstappen est Champion du monde 2023 de Formule 1 dès le sprint du Grand Prix du Qatar, soit une course et cinq GP entiers avant la fin de la saison.

Le Néerlandais est, paradoxalement, sacré un jour où il n'aura pas terminé premier d'une course, une rareté dans une saison où seulement deux sprints et trois GP lui ont échappé jusqu'ici. Deuxième au terme de 19 tours marqués par plusieurs voitures de sécurité, la dernière en raison d'un accrochage dans lequel a été impliqué son équipier Sergio Pérez et qui a définitivement scellé le sort de la saison, Verstappen a fait part de sa fierté.

"C'est un sentiment fantastique", a-t-il répondu quand Nico Rosberg, Champion du monde 2016, lui a demandé ce qu'il ressentait. "L'année a été incroyable. Beaucoup de courses formidables. Et oui, bien sûr, je suis très fier, mais aussi très fier du travail de l'équipe. C'est tellement agréable de faire partie de ce groupe de personnes. Et oui, être trois fois Champion du monde est tout simplement incroyable."

"Nous allons continuer à travailler dur", a-t-il ensuite ajouté. "Nous allons essayer de faire de notre mieux. Je pense que la course d'aujourd'hui a été très excitante et c'était un peu dommage avec les voitures de sécurité, mais dans l'ensemble, c'était bien. On s'est bien amusé. Et oui, bien sûr, nous sommes incroyablement heureux en ce moment."

Interrogé sur la performance de celui qui l'a battu à Losail ce samedi, Oscar Piastri, Verstappen a déclaré : "Il a fait une très belle course. Ce n'était pas si facile, je pense, parce que nous étions en pneus mediums et qu'il y avait des [pilotes en] pneus tendres autour de nous, donc ils avaient un peu plus d'adhérence au début. Mais il s'en est très bien sorti. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour essayer de le rattraper. Mais nous avons manqué de réussite à la fin."

Le Néerlandais aura l'occasion de fêter son titre avec un succès ce dimanche puisqu'il s'élancera en pole position pour la course du GP du Qatar.