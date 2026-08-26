À moins de trois semaines du premier Grand Prix de Formule 1 organisé à Madrid depuis 45 ans, le Madring s'offre un partenaire de prestige : le Real Madrid. Cette collaboration repose notamment sur la proximité exceptionnelle entre le club et le nouveau circuit. Tous deux sont installés à Valdebebas, et seulement 200 mètres séparent l'entrée nord du Madring de l'entrée principale du complexe du Real Madrid.

Les joueurs du club madrilène ont d'ailleurs pu découvrir cette proximité en début de semaine, lors des essais de F3 organisés pendant deux jours !

Le partenariat permettra au circuit d'utiliser certaines installations du club pendant le week-end du Grand Prix afin d'étendre ses capacités opérationnelles. Le complexe de 120 hectares accueille notamment les équipes masculine et féminine du Real Madrid, son centre de formation ainsi que l'équipe de basket, en plus du stade Alfredo Di Stéfano.

Le Real Madrid sera également présent au cœur du Grand Prix. Le club disposera de plusieurs espaces dans les zones d'hospitalité du Madring, tandis que des légendes du club et d'autres personnalités devraient participer aux différentes activités organisées durant le week-end.

Football et Formule 1 réunis à Valdebebas

Le Madring est le nouveau circuit du GP d'Espagne. Photo de: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Ce rapprochement doit permettre de réunir deux des sports les plus populaires au monde dans un même secteur de Madrid. Le Real Madrid met notamment en avant ses 15 Coupes d'Europe ainsi que son importante audience internationale, tandis que le Madring s'apprête à accueillir pour la première fois la Formule 1.

Le Grand Prix d'Espagne se déroulera du 11 au 13 septembre sur le nouveau tracé madrilène. Long de 5,4 kilomètres et composé de 22 virages, le circuit emprunte notamment des routes publiques autour du parc des expositions de l'IFEMA.

La zone de Valdebebas abrite notamment La Monumental, le 12e virage du circuit. Cette section de 547 mètres, caractérisée par son banking avec une pente à 24%, constitue l'une des principales particularités du Madring.

Avec l'arrivée du Real Madrid parmi ses partenaires locaux, le Madring renforce donc encore l'ancrage du Grand Prix dans la capitale espagnole à quelques jours de ses grands débuts.