Red Bull : "Aucun doute" que Ferrari va rebondir

Bien que Charles Leclerc ait pris la pole position lors des quatre dernières courses, il n'en a convertie aucune en victoire et ne s'est plus imposé depuis le Grand Prix d'Australie, troisième manche de la saison. Mais le pire pour Ferrari se trouve sous le capot : ce sont deux pannes de moteur (en Espagne et en Azerbaïdjan) qui l'ont privé de podiums (à minima), sans oublier les erreurs stratégiques à Monaco qui ont permis au principal rival pour le titre, Max Verstappen, de prendre 34 points d'avance au classement.

La Scuderia a besoin de réponses rapides à ses récents problèmes de fiabilité, notamment l'abandon de Carlos Sainz à Bakou dimanche en raison d'un problème hydraulique, si elle ne veut pas permettre à Red Bull de s'envoler vers les titres. Mais pour le patron de Red Bull, Christian Horner, la situation actuelle de son écurie est telle qu'il sait qu'elle ne peut pas baisser la cadence et croire simplement que son rival va continuer à faire des erreurs.

"Je pense qu'ils ont une voiture très rapide, certainement le samedi", a-t-il réagi lorsque Motorsport.com lui a demandé ce qu'il pensait des perspectives de titre de Ferrari. "Je pense que le dimanche, nous avons été à égalité avec eux à peu près à chaque course à laquelle nous avons participé cette année. Et je pense que c'était encore le cas [à Bakou] d'après ce que nous avons pu voir dans les premiers tours. Ils vont régler leurs problèmes. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mais inévitablement, je suppose que cela signifie qu'il y aura des pénalités plus tard dans l'année, en fin de saison. Bien sûr, il y a un long, long chemin à parcourir pour ce championnat. Nous avons vu de grandes variations dans les points au cours des quatre ou cinq dernières courses, et cela montre à quel point les choses peuvent changer rapidement."

Alors que la panne de moteur de Leclerc à Bakou a laissé la porte ouverte à Red Bull pour sécuriser un doublé assez simple, Horner pense que le rythme de la voiture de son équipe aurait été suffisant pour qu'elle triomphe, même dans le cas où le Monégasque aurait terminé la course.

"C'est dommage à bien des égards qu'ils n'aient pas terminé la course, parce que je pense que nous avions une bonne voiture de course", a-t-il estimé. "Je pense que nous aurions battu Charles stratégiquement avec le plan que nous avions choisi. Mais nous ne le saurons jamais. L'important, c'est que nous avons profité de leur malchance pour engranger des points, car le championnat semble sur la bonne voie pour le moment. Mais nous pouvons voir à quelle vitesse cela peut changer."