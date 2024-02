Red Bull balaie toute provocation envers Mercedes avec la RB20

Pierre Waché l'assure, le choix technique de Red Bull pour la saison 2024 n'est ni une provocation ni une envie de démontrer quelque chose de particulier vis-à-vis de Mercedes. Seul le critère de performance a dicté la volonté de l'ingénierie de Milton Keynes de se tourner, avec la RB20, vers une philosophie se rapprochant de la solution "zéro ponton" à laquelle s'est longtemps accrochée la firme à l'étoile en 2022 et début 2023.

Lors des essais de Bahreïn, les premières indications ont semblé donner raison à Red Bull, qui de l'avis de la concurrence, a toujours un temps d'avance. Interrogé sur l'ironie de l'histoire que pourrait représenter le succès de ce concept, le directeur technique de l'écurie autrichienne met toutefois fin à certains fantasmes.

"Je ne vois pas les choses de cette manière, je les vois plutôt autrement", répond Pierre Waché à Motorsport.com. "On essaie de ne pas avoir d'affectif [quand on fait des choix de design], car la première réaction c'est : 'Ah, c'est mieux d'avoir ses propres idées'. Mais à un moment donné, il faut prendre du recul et se dire : est-ce que le chronomètre et notre système disent que c'est mieux ? Alors on teste et on choisit ce qui est le mieux. Humainement, on se dit que l'on préférerait faire son propre truc. Mais c'est dangereux, car il faut suivre des critères, et si le critère est de savoir ce qui est mieux, alors on choisit ce qui est le mieux."

On ne joue pas, on prend tout simplement des risques.

Avant la saison 2024, Red Bull s'attendait à ce que la concurrence opte pour des solutions convergeant vers ses choix techniques des deux dernières saisons. Alors, en dépit de sa domination implacable, l'écurie a estimé que la seule solution pour continuer à progresser était d'adopter une voie différente, plutôt que risquer d'atteindre un plateau de performance avec les idées implantées sur la RB19. Pierre Waché souligne également qu'il ne s'agit pas d'un pari sans calcul mais d'une décision prise de manière rationnelle.

"C'est basé sur la simulation et sur les chiffres", martèle-t-il. "On sait qu'il faut considérablement progresser, car les autres reviendront, et on sait que notre concept est plus ou moins au maximum de ce que l'on peut réaliser avec. Peut-être pas le maximum, car d'autres trouveront davantage encore, mais si l'on veut un rythme de développement différent, il faut faire quelques paris et prendre plus de risques. On a donc décidé assez tôt de prendre plus de risques. C'est une évolution de la manière dont on a développé la voiture, mais c'était clairement une impulsion pour se donner de la liberté d'apporter un grand changement dans la stratégie plus globale."

"On ne joue pas, on prend tout simplement des risques : c'est différent. On ne fait pas les choses sur la base de ce que l'on ne sait pas. On se dit que l'on veut aller dans cette direction et on se se demande ce que l'on peut faire pour y parvenir. Et la solution vient d'elle-même. On ne parie pas, on se dit que si l'on fait ce changement, c'est plus risqué que de garder [ce que l'on a]. Puis on minimise le risque en étudiant de plus en plus. Et franchement, le département aéro a fait du très, très bon travail sur ce point."

Propos recueillis par Jonathan Noble

Lire aussi : Formule 1 La Red Bull RB20 a provoqué un effet "wow" chez McLaren