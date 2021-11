Red Bull ne craint plus de pénalité moteur pour Verstappen

C'est l'information capitale du début de week-end à Interlagos : dimanche, Lewis Hamilton reculera de cinq places sur la grille de départ du Grand Prix de São Paulo. Une sanction qui fera suite à un changement de moteur sur la Mercedes du septuple Champion du monde. C'est déjà le cinquième bloc monté sur la monoplace du Britannique, alors que le quota limite pour la saison est fixé à trois par le règlement.

Après Valtteri Bottas lors des récents Grands Prix, Lewis Hamilton paie à son tour le prix d'une fiabilité qui laisse à désirer chez Mercedes, puisque d'autres écuries utilisant l'unité de puissance allemande ont également rencontré des ennuis dernièrement. Chez Red Bull Racing, on observe la situation avec sérénité en assurant que pour ce qui est de Max Verstappen et Sergio Pérez, aucune nouvelle pénalité n'est attendue dans des circonstances normales d'ici la fin de la saison. Tous deux avaient purgé une sanction après des changements de moteur consécutifs à des accidents survenus durant l'été et sont donc à quatre ICE (moteur à combustion interne).

"Si tout est normal, nous pensons arriver à la fin de la saison avec les moteurs à combustion dont nous disposons", confirme à Sky Sports Christian Horner, directeur de Red Bull. "Parmi les trois utilisés depuis le début de l'année, nous en avons perdu un dans l'accident de Silverstone. Mais avec la pénalité prise à Sotchi, ça nous a remis dans une bonne situation. Donc sauf circonstances anormales, nous nous attendons à aller jusqu'au bout de l'année."

Sur un circuit d'Interlagos aux caractéristiques qui pourraient convenir à Red Bull, l'objectif est de faire le plein ce week-end et la pénalité qui touche Lewis Hamilton constitue une opportunité supplémentaire de distancer Mercedes dans les deux championnats. Néanmoins, l'écurie de Milton Keynes reste focalisée sur ses objectifs.

"Ça ne change rien pour nous", insiste Christian Horner. "Nous devons tout simplement nous concentrer sur le meilleur travail possible. Il y a une certaine météo [instable] aujourd'hui, il y a les Qualifications Sprint, et il y a la course dimanche. C'est totalement compréhensible que Mercedes décide stratégiquement de prendre une pénalité ici, qu'ils subiront dimanche. Nous nous concentrerons juste sur nous-mêmes et nous ferons le meilleur travail possible."

Lire aussi : Verstappen choisira le numéro 1 s'il est Champion du monde