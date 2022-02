Red Bull prédit des F1 2022 "beaucoup plus rapides" en ligne droite

Charger le lecteur audio

Alors qu'a débuté la semaine dernière le bal des présentations F1, qui précède les premiers tours de piste prévus à Barcelone du 23 au 25 février, les équipes continuent d'éplucher les données sur leur voiture répondant à un nouveau Règlement Technique, afin d'en parfaire la compréhension.

Et parmi les nombreuses choses que les ingénieurs ont apprises cet hiver, Pierre Waché a révélé lors de la présentation de la livrée de la Red Bull RB18 que les performances en ligne droite seraient grandement améliorées, conséquence du retour des voitures à effet de sol en F1.

"Ce que [la F1] voulait faire, clairement, c'était de générer de l'appui au sol contrairement aux années précédentes, où [l'appui] était généré par le sol également mais principalement par l'aileron avant, l'aileron arrière et la carrosserie", a expliqué le directeur technique de l'écurie. "Bien sûr, cela affectera le comportement, le grip mécanique et la traînée. Cette génération d'appui est assez efficace et ce type de voiture devrait être beaucoup plus rapide en ligne droite."

La Red Bull RB18

Le directeur technique en chef de Red Bull, Adrian Newey, a estimé que les modifications auxquelles les équipes devaient faire face était les plus importants depuis près de 40 ans. "Le processus a été très inhabituel. C'est un immense changement réglementaire, le plus important depuis 1983, quand les voitures Venturi ont été bannies et que les fond plats ont été introduits."

D'autres changements que les équipes commencent à comprendre sont que le nez sera beaucoup plus long, et le passage des pneus à des jantes de 18 pouces impliquera un important travail de rattrapage des connaissances. L'ingénieur en chef Paul Monaghan a précisé : "Le nez de la voiture est nettement plus long. Donc, où que vous mettiez votre séparation pour l'avant du châssis dans la structure à l'avant, cette structure est beaucoup plus longue, le porte-à-faux est plus grand."

"[En ce qui concerne les pneus], le raisonnement est axé sur la pertinence vis-à-vis de l'industrie automobile, dans la mesure où la majorité des voitures de route ont désormais des roues relativement grandes, mais aussi des pneus à profil bas. Nous avons augmenté la taille des roues à 18 pouces de maintenir ce cap. Cela a clairement alourdi la voiture. Le pneu est plus grand dans l'ensemble, ce qui a un effet aérodynamique assez important. Et puis vous avez aussi les caractéristiques du gros pneu à essayer de comprendre. Nous avons une connaissance assez bonne des pneus de l'année dernière. C'est un peu comme une nouvelle planche à dessin pour nous, n'est-ce pas ?"