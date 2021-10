Red Bull et Honda précisent leur collaboration pour 2022

Un retrait de la Formule 1, mais pas de divorce pour Honda avec Red Bull. Au contraire, les liens entre les deux entités vont durer et même se consolider bien au-delà de la simple sphère sportive de la catégorie reine. Si le motoriste japonais s'apprête à achever sa dernière saison d'engagement officiel, d'ailleurs célébrée ce week-end à travers une livrée spéciale sur la RB16B au Grand Prix de Turquie, en coulisses le partenariat restera très marqué.

On le sait, dès l'an prochain Red Bull exploitera en son nom propre l'unité de puissance Honda, reprenant à son compte la propriété intellectuelle de la marque. L'équipe autrichienne se dote actuellement d'un département moteur à Milton Keynes, avec de grandes ambitions à court, moyen et long terme. L'engagement de Honda en F1 ne sera plus officiel après cette saison, néanmoins le constructeur demeurera impliqué en 2022.

L'an prochain, Red Bull Powertrains bénéficiera du soutien de Honda pour l'assemblage des moteurs, l'ingénierie et les opérations piste. En 2023, Red Bull prendra la totalité de ces responsabilités à sa charge, après cette période de transition pour les écuries Red Bull Racing et AlphaTauri. Par ailleurs, des employés de Honda Racing Development UK rejoindront Red Bull Powertrains.

Une fois cette transition assurée, Red Bull et Honda ne rompront pas leurs liens pour autant. Un accord a été signé autour de plusieurs axes, parmi lesquels le développement des jeunes pilotes, des initiatives marketing et des synergies autour d'autres disciplines en sports mécaniques. Le Red Bull Junior Team et Honda Formula Dream Project seront partenaires avec l'objectif de faire émerger de nouvelles générations de pilotes japonais au plus haut niveau du sport automobile.

"La collaboration de Red Bull avec Honda a rencontré beaucoup de succès et, tandis que notre partenariat en Formule 1 change, aucun de nous ne souhaite que ce soit la fin de l'histoire", explique Christian Horner, directeur de Red Bull. "Nous sommes très heureux que nos ambitions et notre passionnant projet Red Bull Powertrains soient fortement soutenus en 2022 par Honda, techniquement et opérationnellement. Cela permettra d'assurer à Red Bull la transition en douceur vers le statut de constructeur de châssis et de moteur."

"C'est également enthousiasmant que notre collaboration avec Honda s'étende à diverses formes d'activités sportives, du développement des pilotes à d'autres disciplines, et même au-delà du sport. Cette partie de l'aventure de Honda en Formule 1 touche à sa fin, mais ensemble, nous nous lançons dans un nouveau projet fascinant."