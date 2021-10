La livrée Honda de Red Bull dévoilée

Red Bull l'a annoncé mercredi, ses deux écuries participeront ce week-end au Grand Prix de Turquie avec des livrées mettant à l'honneur Honda, son partenaire moteur. Une manière de saluer l'engagement du constructeur nippon en F1 avant son départ, effectif à l'issue de la saison. Ces livrées spéciales étaient initialement prévues pour le Grand Prix du Japon à Suzuka, sur les terres du motoriste, mais l'épreuve a été annulée en raison de la crise sanitaire.

C'est donc à Istanbul que la RB16B de Red Bull Racing s'habille de blanc et de rouge, référence directe aux couleurs portées par Honda lors de ses premiers pas en F1 dans les années 60, et plus particulièrement à la RA272 victorieuse au Grand Prix du Mexique 1965.

Chez AlphaTauri, l'hommage se fait davantage avec sobriété, et se limite à un aileron arrière qui porte la mention "Arigato" (merci) écrite en japonais.

"Tout le monde chez Honda est extrêmement déçu que le Grand Prix du Japon ait dû être annulé, même si nous comprenons totalement et adhérons aux raisons derrière cette décision", explique Koji Watanabe, directeur exécutif de la marque et des opérations chez Honda. "Nous avions particulièrement hâte de courir à Suzuka, car c'est notre dernière année en F1, à un moment où nos deux équipes sont très performantes. Nous savons aussi que le public japonais était impatient d'assister à la dernière apparition de Honda, avec la présence de Yuki Tsunoda pour sa course à domicile."

"Nous savons qu'une livrée spéciale ne peux pas remplacer ce qui aurait été un week-end passionnant, mais nous espérons que les fans de Honda à travers le monde, particulièrement ceux au Japon, prendront cette livrée spéciale comme un petit témoignage de notre reconnaissance pour leur soutien continu depuis tant d'années."