Red Bull et son premier moteur F1 : "70 ans de désavantage sur Ferrari"

Pour la première fois de son histoire, Red Bull sera son propre motoriste en Formule 1 à partir de 2026. La firme autrichienne a en effet choisi de se lancer dans ce défi après le vrai-faux retrait de Honda, dans le cadre d'un partenariat technique avec Ford pour la partie électrique. Elle s'est dotée, sur son campus de Milton Keynes, d'un département moteur digne de ce nom et a recruté une floppée d'ingénieurs venant de la concurrence.

Le challenge sera toutefois de taille face à des constructeurs automobiles de poids comme Mercedes, Ferrari ou Honda qui auront, en dehors d'Audi, une grande expérience de la réglementation turbo hybride qu'ils connaissent depuis le milieu des années 2010. Mais du côté de Christian Horner, le directeur de Red Bull Racing, on estime avoir tout ce qu'il faut pour réussir, notamment en appliquant la recette qui a fonctionné jusqu'ici côté châssis.

"La courbe d'apprentissage est abrupte, car nous avons 70 ans de désavantage par rapport à Ferrari, mais nous avons un groupe de personnes formidables", a déclaré le Britannique. "Nous appliquons au moteur la même philosophie que pour le châssis. Mais c'est un défi différent avec le moteur. Il n'y a donc aucune garantie."

Concernant les avantages et les inconvénients de sa situation de nouveau motoriste, Horner d'expliquer : "Nous ne savons pas où en sont les autres avec cette nouvelle réglementation. C'est une feuille blanche et nous n'avons pas l'avantage d'un moteur existant pour apprendre. Du point de vue du plafond budgétaire, c'est donc un inconvénient."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

"Mais en même temps, nous ne sommes pas distraits par le moteur actuel, les problèmes de fiabilité à régler, etc. Je pense que nous ne saurons vraiment qu'en 2026 mais, pour l'instant, nous atteignons nos objectifs. Et à un peu moins de deux ans de l'échéance, si je regarde les progrès que nous avons réalisés au cours des deux dernières années en partant de presque rien, c'est très impressionnant."

En 2026, la F1 entrera dans une toute nouvelle ère technique puisque, outre le moteur, c'est aussi le châssis qui sera revu en profondeur. Une refonte technique qui pourrait donc chambouler l'ordre établi, même si Horner assure ne pas se faire de craintes sur la capacité de son équipe à être performante, quand bien même le moteur s'ajoute à l'équation.

"Si je devais parier sur une équipe pour qu'elle mette au point le bon châssis, je pense que nous avons de bonnes références. Nous nous sommes lancés dans un nouveau projet avec le moteur, mais nous avons des gens exceptionnels et des installations incroyables. C'est certain, ce que nous avons fait est très audacieux, très courageux et c'est plutôt gonflé, mais Red Bull n'aurait pas gagné 117 courses et nous n'aurions pas réalisé ce que nous avons réalisé sans prendre des décisions audacieuses. Et nous pensons que cela portera ses fruits."

Avec Jonathan Noble

