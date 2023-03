Red Bull pas vraiment préoccupé par le choix tactique de Ferrari

Charger le lecteur audio

Alors qu'il semblait avoir le rythme pour jouer la pole position face aux Red Bull, Charles Leclerc n'a fait qu'une seule tentative lors de la Q3. Il s'est hissé au troisième rang, derrière les deux RB19, mais bénéficiera d'un train de pneus tendres neufs pour le départ de la course ce dimanche, dans le cadre d'une tactique de Ferrari pour mieux s'élancer mais aussi pouvoir mieux gérer la dégradation au fil du relais.

Quand Motorsport.com a demandé au Monégasque de clarifier les avantages que son écurie et lui voyaient dans ce choix, il a simplement répondu : "Un peu plus d'adhérence, c'est tout. Je ne sais pas si ça va changer la donne."

À ses côtés en conférence de presse, Max Verstappen a pour sa part lancé, approuvé d'un signe de tête par Sergio Pérez :"J'ai un train [de pneus tendres] avec seulement un tour de sortie [effectué], donc ça devrait aller." Une référence au jeu monté lors de la fin de Q1 pour un simple passage en piste, à la suite d'un premier temps posté peu après la période de drapeau rouge provoquée par des débris laissés en piste par la Ferrari SF-23 de Leclerc.

La stratégie optimale pour la course semble devoir être de partir en tendres et d'enchaîner avec deux relais en pneus durs.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Il a ensuite été demandé à Leclerc si les données enregistrées par Ferrari lors des essais et des EL2 avaient apporté des signes tangibles d'amélioration de la dégradation des pneus par rapport à 2022 : "Je pense que nous avons amélioré notre processus durant toute la course afin d'essayer de prendre plus soin de ces pneus."

Toutefois, il tempère : "Si je regarde les EL2, nous sommes toujours un peu plus lents que Red Bull en termes de rythme et de dégradation des pneus. Donc, nous devons encore voir demain et voir où nous en sommes exactement. Mais si nous nous concentrons sur nous-mêmes, oui, je trouve que nous avons fait un pas en avant. Mais je ne suis pas sûr que ce soit suffisant."

Lors des EL2, Ferrari accusait un retard de plus d'une demi-seconde au tour sur Red Bull lors du long relais en pneus tendres, Aston Martin devançant également la Scuderia dans ce domaine.

Cela a conduit Leclerc à conclure que Ferrari doit "être réaliste" quant à ses chances de battre Red Bull pour la victoire à Bahreïn, malgré le fait qu'elle ait été plus proche que beaucoup – y compris Leclerc lui-même – ne l'avaient prévu lors des qualifications pour le début de la saison.

"Ces gars-là et Aston Martin semblent être très, très rapides en course, c'est pourquoi je pense que nous avons fait ce choix en Q3 d'être prêts à perdre une ou deux positions sur la grille de départ, mais en ayant des pneus neufs pour mettre toutes les chances de notre côté. Ce qui, j'en suis sûr, est le bon choix, mais nous verrons demain."