Red Bull et Porsche, une évidence qui se fait attendre

Très fortement pressenti depuis de longues semaines maintenant, le futur partenariat entre Red Bull et Porsche n'a toujours pas été officialisé. Le Grand Prix d'Autriche, manche à domicile de l'écurie autrichienne, sur un circuit qui lui appartient, avait tout du cadre idyllique pour une annonce en grande pompe. Ce ne sera toutefois pas le cas.

Le timing escompté a bougé, car le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA, réuni la semaine dernière, n'a pas ratifié la réglementation moteur de la Formule 1 pour 2026. L'instance a noté "une évolution des progrès réalisés sur la réglementation des unités de puissance 2026, qui doit être finalisée et présentée avant la prochaine réunion du Conseil Mondial". Or, cette prochaine échéance est fixée à octobre prochain.

On le sait, le conseil d'administration du groupe Volkswagen a déjà donné son feu vert à Porsche et à Audi pour s'engager en Formule 1 à partir de 2026. C'était début mai, tout en précisant que le développement avait déjà débuté. La marque aux anneaux explore toujours diverses options, notamment du côté de Sauber et Alfa Romeo, mais rien ne semble encore parfaitement défini. En revanche, la perspective d'une union entre Red Bull et Porsche ne fait plus vraiment de doute.

Il faut toutefois pour l'officialiser que la future réglementation le soit aussi, elle qui s'articulera essentiellement autour de la disparition du MGU-H, d'une simplification technologique, et d'une plus grande place accordée à l'électricité et au carburant écologique. Certes, un vote des équipes pour approuver le règlement moteur 2026 est attendu dans les semaines à venir, bien avant le prochain Conseil Mondial. Néanmoins, la Commission F1 qui se réunit ce vendredi en Autriche ne devrait pas permettre d'entrevoir tout de suite la fumée blanche.

Red Bull et Porsche ont une destinée commune pour 2026.

Directeur de Red Bull Racing, Christian Horner ne s'alarme pas et n'y voit qu'un processus normal, précisant que les principes sont déjà largement posés. "Ça doit toujours être un ensemble", rappelle-t-il. "Le Règlement Technique, le Règlement Sportif et le Règlement Financier doivent tous être clairs, sans oublier ce que sera la gouvernance à partir de 2026. Je pense que c'est cet ensemble qui doit être ajusté. Il est en grande partie déjà là, c'est vraiment entre les mains de la FIA désormais."

Les motoristes déjà présents en Formule 1 pourraient avoir un intérêt à faire traîner un peu les choses avant que ne soit définitivement fixé le cadre du futur règlement et des concessions éventuellement accordées aux nouveaux arrivants. Un plafonnement budgétaire pour la partie moteur devrait voir le jour, tout en autorisant plus de temps au banc d'essai pour les nouveaux motoristes afin d'atteindre plus rapidement la parité sur le plan des performances.

Le cas de Porsche est particulier car en s'alliant à Red Bull, il serait possible pour la marque de mettre la main sur le département Red Bull Powertrains récemment créée à Milton Keynes, et de s'y appuyer sur les connaissances, voire sur la propriété intellectuelle, laissées à la disposition de l'équipe par Honda dans la foulée de son retrait officiel, fin 2021. Un avantage qui viendrait alors se superposer à ceux accordés aux nouveaux motoristes, et qui ferait tiquer la concurrence. Un point déjà soulevé par Alpine dernièrement.

Dans ces conditions, et avec autant de discussions encore en cours, impossible pour Red Bull et Porsche d'officialiser leur mariage. Helmut Marko n'en fait plus un secret, mais admet que le timing a changé désormais. "Il faut que ce soit bétonné, certains critères doivent être respectés", a-t-il rappelé au micro de Sky. "Et ça n'a pas [encore] été adopté par le Conseil Mondial. Ça provoque du retard et avec tout le reste, comme des décisions d'équipe et autres, c'est repoussé". Le consultant de Red Bull évoque lui-même la perspective de "septembre ou octobre" pour que l'horizon se dégage définitivement.

Avec Luke Smith et Christian Nimmervoll