Red Bull et Porsche : ça traîne encore pour 2026

Christian Horner assure qu'aucune décision n'a encore été prise pour que Red Bull et Porsche s'associent en 2026. Le Britannique a rappelé que Red Bull n'avait pas besoin de Porsche pour financer son projet d'unité de puissance, et que si l'accord ne se concrétisait pas, le nouveau moteur pourrait simplement être utilisé sous le nom de Red Bull ou de tout autre constructeur souhaitant payer pour le rebagder. Il a également minimisé les rumeurs évoquant la suite du partenariat entre Red Bull et Honda sous l'égide de la nouvelle réglementation.

Vendredi dernier, Audi a annoncé son engagement en Formule 1 comme motoriste à compter de 2026, sans toutefois apporter de détails quant à l'éventuel rachat de l'écurie Sauber. Dans le même temps, le silence est resté de mise chez Porsche, marque également membre du groupe Volkswagen, et on ne dispose d'aucune indication supplémentaire quant au timing d'annonce de son retour en F1.

Pendant ce temps, Red Bull poursuit le développement de son unité de puissance 2026 au sein de son nouveau département Powertrains (RBP) à Milton Keynes. Le plan provisoire est que Porsche devienne actionnaire et que le moteur porte son nom dans le cadre de ce qui serait en fait un accord marketing, avec seulement un nombre réduit d'ingénieurs Porsche travaillant dans les installations de RBP.

Cependant, cet accord n'a pas encore été finalisé, alors que la future réglementation a été approuvée et publiée par la FIA. Des sources ont indiqué qu'il y avait toujours débat autour de certains aspects majeurs telles que le futur actionnariat et les droits de vote, tandis que l'imminence de l'entrée en bourse de Porsche complique également la finalisation de toute entente.

Max Verstappen et Sergio Pérez sous les couleurs de Red Bull.

Plus curieux encore, il se dit que certaines personnes chez Red Bull préféreraient continuer avec Honda à long terme. Même si le constructeur japonais a officiellement quitté la Formule 1 en fin de saison dernière, il a accepté de fournir son unité de puissance à Red Bull Racing et AlphaTauri jusque fin 2025.

Par ailleurs, les dirigeants de Honda ont indiqué qu'ils envisageaient un retour à plein temps avec un nouveau moteur lors du prochain cycle réglementaire en 2026. Si Red Bull s'engage avec Porsche, le problème sera alors pour Honda de trouver une écurie partenaire, Williams apparaissant comme l'une des rares options alors qu'un retour auprès de McLaren serait impossible.

Théoriquement, Red Bull Racing et AlphaTauri pourraient utiliser des moteurs différents, bien que cela aille à l'encontre de la philosophie d'entreprise consistant à partager des technologies telles que la boîte de vitesses entre les deux écuries. Il est donc peu probable que cela se concrétise. Une collaboration entre RBP et Honda semble peu vraisemblable étant donné que la marque nippone a toujours mené son propre développement au Japon, le justifiant comme un terrain idéal de formation pour ses ingénieurs.

D'un autre côté, Honda a quitté la F1 pour que ses ingénieurs se concentrent sur les nouvelles technologies des voitures de série, et la poursuite de R&D avec Red Bull au Royaume-Uni pourrait être une décision perçue comme allant dans le sens de l'intention initiale. En attendant, Porsche n'a pas de plan B pour concevoir une unité de puissance si cela ne se fait pas en soutenant le projet Red Bull. Si la marque souhaite s'associer à une autre écurie, comme McLaren ou Williams, elle devra utiliser le moteur Audi et le rebadger.

Christian Horner a souligné qu'avec ou sans le soutien de Porsche, Red Bull était pleinement investi dans son propre programme d'unité de puissance : 300 personnes ont déjà été recrutées, pour un effectif total qui atteindra 450 à terme. "On va évidemment de l'avant avec Red Bull Powertrains", a-t-il expliqué. "Ils ont démarré le premier moteur avant la pause estivale. Et 2026, c'est encore loin. On a beaucoup de temps et, bien sûr, stratégiquement, on devra décider ce qui est bon pour l'écurie et pour l'entreprise. Ça se passe évidemment entre les actionnaires, et il y a des discussions constructives en course avec Porsche, bien sûr."

"Rien n'est fait pour 2026", a-t-il répondu quant à la possibilité de rester lié à Honda. "Red Bull Powertrains est en place, on a recruté plus de 300 personnes. C'est la voie que l'on va suivre."

Le concept de livrée présenté par Audi Sport.

Le fait que le projet soit déjà techniquement lancé permet à Red Bull de ne pas être dans l'urgence quant au nom qui sera utilisé, tandis qu'Audi a dû s'engager publiquement pour son propre programme. "On n'a pas la pression du temps", a-t-il temporisé. "Car 2026, c'est encore dans trois ans et quelques. On n'a pas à être pressés. Et donc, évidemment, des discussions constructives sont en cours."

En théorie, les motoristes doivent informer la FIA de leur intention d'être en Formule 1 en 2026 et payer des frais d'inscription avant le 15 octobre prochain, de manière à pouvoir voter tout futur changement de règlement. Cette date serait toutefois actuellement discutée entre l'instance dirigeante et les motoristes du moment. "Il y a une date, mais ça n'empêche pas qu'un accord soit conclu après le 15", a prévenu Christian Horner. Donc Red Bull Powertrains fournira deux équipes en 2026."

Le directeur de Red Bull a également démenti l'existence d'un débat interne quant à la voie à prendre. "Non, car fondamentalement, ça ne change rien. La manière dont l'entreprise est construite fait que l'on a Red Bull Powertrains qui produira un moteur pour 2026. Et le but de tout cela était d'avoir une solution intégrée entre le moteur et le châssis pour tout réunir sous un même toit, en étant la seule autre équipe que Ferrari à le faire. C'est le projet le plus clair qui soit."

Interrogé sur la possibilité de voir le projet RBP être finalement rebadgé au nom de Honda, il a conclu : "Pour le moment, on est très concentrés sur notre propre projet. Et bien sûr, il y a énormément de spéculations. C'est bien que des constructeurs soient intéressés pour entrer en F1, ou pour y rester, mais Red Bull Powertrains a pris un engagement. On a les infrastructures, on a les bancs d'essai, on a les capacités, on a recruté certains des meilleurs talents de la F1. Et on pense être dans une situation très saine pour l'avenir."