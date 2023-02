Premières impressions sur la Red Bull RB19

Charger le lecteur audio

Après la présentation spectaculaire de New York, Red Bull a finalement dévoilé la RB19 avant les essais et elle a signé le meilleur temps de la première matinée à Bahreïn. Sans fanfare, les premiers aperçus de la dernière F1 de Red Bull ont été vus lorsque la voiture a été poussée dans la pitlane après la traditionnelle séance photos sur la grille.

Et, comme on pouvait s'y attendre de la part d'une équipe qui a dominé pendant la majeure partie de la saison dernière, il n'y a pas eu de révolution avec sa voiture. Au contraire, il s'agit plutôt d'une évolution en douceur des concepts gagnants vus sur la RB18.

Cela commence à l'avant de la voiture avec le nez. L'extrémité a été légèrement élargie et une entrée d'air à faible traînée a remplacé le modèle ovale utilisé la saison dernière.

Une petite ailette est installée dans le coin inférieur le plus avancé de la plaque d'extrémité. La fenêtre de conception disponible pour ces ailettes est très étroite, en raison du caractère prescriptif du règlement, mais il est intéressant de voir que trois équipes, dont Mercedes et Haas, ont déjà trouvé un moyen de les inclure dans leur design cette saison.

Red Bull Racing RB19

Les zones où les changements ont été les plus visibles pour les voitures 2023 sont les pontons et le capot moteur, et beaucoup ont déjà commencé à changer de concept en 2022 pour quelque chose de plus proche de la philosophie de la rampe de la RB18.

Red Bull, pour sa part, après avoir été considéré comme le précurseur dans ce domaine, a opté pour une optimisation subtile du concept, avec le même ADN de base présent dans le design de cette année.

La carrosserie, qui était déjà bien ajustée, a été encore rétractée autour des composants internes afin de favoriser l'aérodynamisme. Pour la 2023, la découpe est encore plus généreuse et s'étend sous les flancs pour s'insérer dans la section arrière en pente.

Il en va de même pour le capot moteur, Red Bull ayant déjà adopté une version supérieure, en forme d'étagère, au cours de la saison dernière. La RB19 a un dessin similaire, qui a été une fois de plus optimisé pour améliorer les conditions de circulation de l'air. Cependant, cette caractéristique n'est pas aussi prononcée que celle de certains de ses rivaux, qui ont repris le concept et incorporé une variante très agressive cette saison.

Détails du plancher de la Red Bull RB19.

L'un des aspects les plus intéressants du design de la RB19 est le bord du plancher, l'équipe l'ayant totalement réimaginé ainsi que les ailettes qui s'y trouvent. Deux ailettes d'apparence très différente inaugurent la section et sont arquées vers le haut et l'extérieur pour aider à respecter les nouvelles restrictions de hauteur imposées à cette région du plancher.

Dans le même temps, en allant vers l'arrière de la voiture, nous trouvons une ailette allongée et tordue, qui est ancrée au bord du plancher au moyen de grands crochets en fer à cheval. Ces derniers ont également été orientés de manière à produire l'effet aérodynamique souhaité, bien que limité par le champ des possibles dans le cadre du règlement.

