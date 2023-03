Une Red Bull conçue pour Verstappen : Albon revient sur son échec

Charger le lecteur audio

Dans une tribune rédigée pour The Player's Tribune, Alex Albon est revenu sur son passage relativement difficile chez Red Bull aux côtés de Max Verstappen entre la mi-saison 2019 et la fin d'année 2020. Le Thaïlandais avait à l'époque subi la loi du Néerlandais au sein de l'écurie, en ne signant au total que deux podiums quand le futur double Champion du monde était monté 15 fois sur la "boîte" lors de la même période, trois fois pour y décrocher les lauriers de la victoire.

Plus encore que les résultats, c'est dans la façon dont la voiture était conçue et réglée qu'il s'est trouvé particulièrement en difficulté, au volant d'une F1 adaptée au style particulier de Verstappen, avec un train avant extrêmement réactif.

Et rapidement, Albon a compris le calvaire vécu par Pierre Gasly, promu début 2019 avant d'être rétrogradé chez Toro Rosso (futur AlphaTauri) en cours de saison pour manque de résultats : "Quand je suis monté dans la voiture et que j'ai eu plusieurs séances à mon actif, j'ai pensé à Pierre", écrit ainsi Albon, avant d'ajouter comme un message adressé au Français : "J'ai compris. J'ai compris, mon pote."

"Ce n'est pas pour faire de l'ombre à qui que ce soit chez Red Bull Racing ou à Max ou quoi que ce soit, honnêtement", ajoute-t-il au moment d'évoquer la monoplace en elle-même. "Mais la voiture est réglée d'une façon unique qui est construite autour du leader, et c'est Max. Et, écoutez, je comprends totalement pourquoi."

"Je veux dire, en fin de compte, il pourrait être le meilleur pilote de tous les temps. Mais il a un style de pilotage très particulier, et il aime que la voiture soit réglée d'une certaine façon, avec laquelle beaucoup de pilotes ont du mal à se synchroniser. Bien sûr, vous pouvez bricoler et modifier votre propre voiture, mais la Red Bull en général est adaptée au style de Max".

Entrant un peu plus dans les détails de ce qui lui posait problème, Albon explique : "J'aime avoir beaucoup de train avant et de 'nez'. J'ai été coéquipier de George [Russell] et Charles [Leclerc] et j'ai toujours eu beaucoup plus de nez qu'eux. En gros, je parle de la sensibilité du train avant."

"Et quand j'ai découvert la Red Bull... je veux dire qu'il y avait tellement de nez sur cette chose que si vous souffliez sur le volant, la voiture tournait. Si vous jouez à Call of Duty, ou un jeu comme ça, mettez la sensibilité au maximum. C'est ce que ça fait de piloter cette voiture."

Lire aussi : Pourquoi Red Bull inquiète la concurrence au-delà des chronos