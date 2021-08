Red Bull ne renonce pas à replacer Albon en F1 en 2022

La prolongation du contrat de Sergio Pérez chez Red Bull pour 2022 a été annoncée ce vendredi par la marque autrichienne, sans grande surprise. Du côté d'AlphaTauri, l'autre équipe du géant de la boisson énergisante, il est attendu que Pierre Gasly et Yuki Tsunoda conservent leur baquet.

En dépit de cette pénurie de places, Red Bull n'a semble-t-il pas abandonné l'idée de faire courir Alex Albon en F1. Arrivé en F1 en 2019 chez Toro Rosso, le Thaïlandais a été promu dans la structure de Milton Keynes à l'été 2019 en remplacement de Gasly. Après un an et demi au sein de l'équipe, sans véritablement convaincre, Albon a été remplacé par Pérez pour 2021 et placé en DTM où il court pour AF Corse au volant d'une Ferrari aux couleurs d'AlphaTauri. Il y a d'ailleurs remporté sa toute première victoire sur le Nürburgring le week-end dernier.

Interrogé dans le contexte du renouvellement de Pérez, Christian Horner le directeur de Red Bull Racing a déclaré, à propos de celui qui joue également le rôle de pilote d'essais : "Alex reste toujours un élément important de l'équipe. Il joue un rôle clé cette année et il continuera à jouer ce rôle. Nous sommes juste en train de regarder s'il y a des options en Formule 1 pour lui pour l'année prochaine. Mais dans le cas où il ne serait pas dans un baquet de course, il jouera le même rôle qu'il a joué pour nous cette année."

En dehors des équipes détenues par Red Bull, Alfa Romeo et Williams sont les seules écuries dont les baquets n'ont pas encore été officiellement pourvus. La dernière fois qu'un pilote du programme Red Bull a couru en dehors d'une structure de la firme, c'était en 2011, quand Daniel Ricciardo a fait ses débuts avec HRT. En 2017, Carlos Sainz, qui avait débuté la saison chez Toro Rosso, avait été "prêté" à Renault pour la fin de campagne, mais il s'agissait en réalité d'un prélude à un transfert définitif.

Outre la F1 et le DTM, Albon lorgne également du côté de l'IndyCar. Il a notamment été vu dans le paddock de la manche disputée à Indianapolis plus tôt ce mois-ci, "discutant avec beaucoup de gens" selon les mots de Dale Coyne, propriétaire de l'écurie qui engage Romain Grosjean.

Horner a déclaré qu'Albon réalisait "une énorme quantité de travail sur la 2022" et jouait un "rôle crucial", ce qui signifie qu'il serait important pour Red Bull de le conserver dans ses fonctions actuelles "à moins, bien sûr, qu'il ait l'opportunité de courir".

Interrogé sur la probabilité de cette éventualité, Horner a répondu : "On ne sait jamais. Mais c'est un gars performant, c'est un pilote rapide. Il fait du bon travail en DTM, il a gagné sa première course le week-end dernier. Et il est un élément important de notre équipe."