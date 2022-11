Red Bull officialise le retour de Ricciardo comme réserviste

Charger le lecteur audio

Fortement pressenti depuis que Helmut Marko avait vendu la mèche le week-end dernier, le retour de Daniel Ricciardo chez Red Bull Racing est désormais officiel. Le pilote australien a accepté l'offre de son ancienne écurie, qu'il réintègre en qualité de troisième pilote pour la saison 2023, après une campagne délicate chez McLaren qui l'avait poussé prématurément vers la sortie.

Privé de volant titulaire l'an prochain, Daniel Ricciardo fera office de réserviste en cas de pépin pour Max Verstappen ou Sergio Pérez. Il accomplira également du travail au simulateur de Milton Keynes, participera tant que possible à des essais, et sera à disposition de l'écurie autrichienne pour des opérations commerciales.

"C'est merveilleux que Daniel revienne dans la famille Red Bull", se réjouit Christian Horner, directeur de l'écurie. "Il a un talent énorme et un caractère remarquable. Je sais que toute l'usine est ravie de l'accueillir à la maison. Dans son rôle en tant que pilote d'essais et troisième pilote, Daniel Ricciardo nous donnera l'opportunité de nous diversifier en contribuant au développement de la voiture et en aidant l'équipe avec son expérience et sa connaissance de ce qui est nécessaire pour réussir en F1. Nous sommes très contents de travailler à nouveau avec Daniel et attendons avec impatience tout ce qu'il apportera à l'équipe en 2023."

Huit fois vainqueurs en Formule 1, le pilote de 33 ans a décroché sept de ces succès avec Red Bull entre 2014 et 2018. Il avait ensuite tenté l'aventure Renault en 2019 et 2020, avant de rejoindre McLaren l'an passé.

"Le sourire en dit long !", réagit Daniel Ricciardo. "Je suis véritablement ravi de revenir chez moi, chez Red Bull Racing, en tant que troisième pilote en 2023. J'ai déjà énormément de bons souvenirs du temps que j'ai passé ici, mais je suis vraiment reconnaissant de l'accueil de Christian, du Dr Marko et de l'équipe entière. Pour moi personnellement, pouvoir contribuer et être entouré par la meilleure équipe en F1 est extrêmement attirant, tout en me laissant le temps de recharger les batteries et de me refocaliser. Je suis impatient d'être au sein de l'équipe et de contribuer au travail sur le simulateur, aux séances d'essais et aux activités commerciales. C'est parti !".

