Formule 1 GP du Qatar
Red Bull révèle l'ampleur des dégâts subis par Verstappen au GP du Qatar
Laurent Mekies a précisé que l'aileron avant, les pontons et l'aileron arrière de Max Verstappen ont tous été endommagés à la suite d'un incident "malheureux" impliquant Isack Hadjar au premier tour du Grand Prix du Qatar.
Ronald Vording
Publié: 29 nov. 2026, 20:29
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Max Verstappen a réussi à limiter considérablement les dégâts en terminant quatrième du Grand Prix du Qatar , mais il a révélé avoir roulé avec des dégâts importants tout au long de la course sur le circuit de Losail.
"Le problème a commencé dès le premier tour", a expliqué Verstappen. "Isack est sorti de la piste devant moi et il a pratiquement perforé la moitié de ma voiture. La moitié de mon aileron avant s'est donc délaminée et j'avais également des trous dans mes pontons."
"C'est à cause du gravier qu'il a projeté. Cela a ensuite pénalisé mon rythme pour le reste de la course. Sur un circuit où l'efficacité aérodynamique est importante, on ne peut pas se permettre d'avoir des entailles ou des trous."
"Je pense que cela m'a coûté cher, surtout lors des deux premiers relais, avec beaucoup de graining et de sous-virage. Lors du dernier relais, nous avons essayé de corriger le problème. C'était un peu mieux, je pense, mais je ne regarde que la première place, et le premier était très loin devant. C'est sur cela que nous nous concentrons."
Lorsque Motorsport.com a ensuite demandé au directeur de l'équipe Red Bull, Laurent Mekies, quelle était l'ampleur des dégâts, celui-ci a précisé que pratiquement toute la partie gauche de la RB22 avait été touchée.
"Max a subi d'importants dégâts sur sa voiture après le premier tour. Il a été victime d'un enchaînement malheureux alors qu'il suivait Isack, qui a projeté une bonne quantité de gravier à travers la voiture, à de nombreux endroits. L'aileron avant, les pontons, l'aileron arrière : pratiquement tout a été touché. Le côté gauche de la voiture n'est donc plus tout à fait conforme aux spécifications."
"À partir de là, il s'agissait de limiter les dégâts. Comme vous avez pu le constater, cela a rendu le deuxième relais très, très difficile. Nous avons finalement réussi à corriger le mauvais équilibre provoqué par ces importants dégâts pour le dernier relais."
Les deux Red Bull en course à Losail.
Photo de: Manuel Eletto
Le handicap était double : une perte de performance globale et un équilibre qui ne correspondait plus aux attentes de Verstappen. Pour remédier à ce deuxième problème, Red Bull pouvait notamment tenter d'ajuster l'aileron avant, même si la perte d'appui aérodynamique demeurait.
"On ne retrouve pas les performances globales, mais on peut au moins retrouver un équilibre correct", a confirmé Mekies. "Lors du dernier relais, il a pu faire une course plus convenable et a finalement terminé dans la boîte de vitesses de Piastri."
Dans les derniers tours, Verstappen a semblé être en partie protégé par l'effet particulièrement prononcé de l'air sale sur le circuit de Losail. Norris est revenu à deux reprises dans ses échappements, mais n'a jamais vraiment été en mesure de lancer une attaque.
Interrogé à ce sujet par Motorsport.com, Verstappen a toutefois suggéré que cela ne s'expliquait pas uniquement par l'air sale, mais aussi par le choix de pneus de McLaren.
"Lando est revenu, mais il a ensuite de nouveau perdu du terrain. Je pense donc que c'est simplement le fait de ne pas avoir eu un autre train de pneus durs qui leur a coûté cher."
"Je pense que la situation globale est un peu faussée parce qu'ils n'avaient pas deux trains de pneus durs. Sinon, ils se seraient tout simplement échappés, au moins Oscar. Les dépassements sont très difficiles ici et que je n'aurais même pas vu Oscar. Je me rapprochais même beaucoup de la troisième place. Donc oui, dans ces conditions, le podium restait possible."
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