Red Bull a fait rouler une F1 sur le circuit rénové de Spa

Après une rénovation de 80 millions d'euros du circuit, visant à améliorer la sécurité des voitures et à préparer le retour des courses moto, Spa devrait offrir des sensations différentes aux pilotes et aux équipes. Si certains changements, comme le reprofilage des barrières de sécurité au Raidillon, n'auront que peu d'incidence sur les performances, il faudra procéder à quelques réajustements pour les zones qui ont été resurfacées et les modifications apportées aux bacs à gravier.

Comme l'a déclaré Mario Isola, responsable de la compétition chez Pirelli : "Cette année, Spa a subi certains des plus importants changements que nous ayons vus depuis que nous avons commencé à nous y rendre dans l'ère moderne de la Formule 1. En plus d'un nouvel asphalte sur cinq virages, il y a de nouveaux bacs à gravier dans quatre virages, qui sont beaucoup plus proches du bord de la piste."

"Les pilotes devront faire plus attention aux limites de la piste, et il y a aussi plus de risques que des graviers pointus soient ramenés sur le circuit. La nature épique de Spa reste cependant inchangée, tous les défis traditionnels qui rendent le circuit si excitant étant toujours au rendez-vous."

Alors que la plupart des équipes ne découvriront que ce week-end l'impact des modifications apportées au revêtement et à la piste, il est apparu que Red Bull a déjà bénéficié d'un avant-goût des modifications dans le cadre d'une opération promotionnelle. Dans celle-ci, postée sur ses réseaux sociaux et intitulée "De la simulation à la réalité", l'écurie autrichienne a présenté la préparation de Max Verstappen avant le Grand Prix de Belgique.

Elle commence par quelques séquences autour du simulateur, avant que l'équipe n'effectue plusieurs tours du nouveau circuit de Spa au volant d'une RB7 de démonstration. Le tournage semble avoir eu lieu au début de l'année, car les travaux de construction paraissent toujours en cours à l'arrière-plan, même si les éléments principaux du circuit sont terminés.

Il est assez rare que des équipes fassent rouler des monoplaces, même historiques, sur des circuits présents au calendrier, mais cela est autorisé par le règlement. Le Règlement Sportif de la F1 dispose pour les voitures historiques, comme la RB7 de 2011, que les équipes sont libres de les tester quand elles le souhaitent, mais elles doivent rouler avec des pneus de démonstration préparés par Pirelli et la FIA doit être informée du projet.

Bien que l'utilisation d'une aussi vieille voiture sur des pneus de démonstration n'offre pas beaucoup d'avantages à Red Bull quant au GP de Belgique de ce week-end, avoir un aperçu préalable de l'impact du resurfaçage et des travaux sur la piste n'aura pas fait de mal.