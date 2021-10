Red Bull a craint que Schumacher coûte la victoire à Verstappen

Sous la pression de Lewis Hamilton dans les ultimes tours de course, Max Verstappen s'est retrouvé avec un retardataire devant lui, la Haas de Mick Schumacher. Ce dernier, au lieu de s'écarter tôt de la trajectoire des leaders, a attendu le bout droit précédant le tout dernier virage de l'avant-dernière boucle pour sortir de la trajectoire, perturbant alors légèrement le flux d'air de la RB16B dans le crucial triple droit et permettant à la Mercedes de se rapprocher un peu plus au moment d'entamer le dernier tour.

Finalement, toutefois, en s'écartant aussi tard, Schumacher a aussi offert au Néerlandais une possibilité d'ouvrir son DRS dans la ligne droite de départ/arrivée, ce qui a eu pour conséquence de le mettre à l'abri de Hamilton. Le directeur de l'écurie autrichienne, Christian Horner, a déclaré que ce moment de la course lui avait fait craindre que Verstappen ne perde un terrain précieux sur son rival et le place dans la situation de pouvoir être dépassé.

"Il est très difficile de prendre en compte les retardataires dans votre stratégie. Nous avons perdu beaucoup de temps derrière Yuki [Tsunoda] et Mick Schumacher nous a coûté cher dans les deux derniers tours. Je pensais que ça allait nous coûter la victoire, parce qu'il a retenu Max pendant tout le dernier secteur. Heureusement, nous avons récupéré le DRS sur la ligne droite de départ/arrivée, ce qui a permis à Max de respirer un peu avant le premier virage. Mais ça a clairement ajouté au stress sur le muret des stands."

Le moment inquiétant avec Schumacher est survenu alors que Red Bull Racing avait opté pour une stratégie agressive en s'arrêtant tôt pour des pneus neufs, lorsque Verstappen s'est retrouvé coincé derrière Hamilton en début de course. Horner a déclaré que cette décision était motivée par le risque que Verstappen abîme ses pneus arrière en restant dans le sillage du septuple Champion du monde.

"Je pense que nous étions plus rapides sur le medium et Max pouvait voir que Lewis glissait beaucoup. Nous risquions de surchauffer nos propres pneus et nous étions un peu coincés, alors nous avons décidé de prendre un pari et d'aller trouver un peu d'air libre. Cela allait ensuite nous mettre sous pression en fin de course."

"Il était inévitable que Mercedes allonge le relais, mais nous avons pu les pousser à rentrer tôt lors du premier relais en faisant s'arrêter Checo [Sergio Pérez] aussi. Mais bien sûr, ils ont ensuite eu la possibilité d'aller plus loin dans le relais intermédiaire, ce qui leur a donné un avantage de huit tours en pneus jusqu'à la fin de la course."

"Mais Max a fait un travail fantastique en gérant la dégradation et en ayant assez de pneus arrière pour ces cinq derniers tours cruciaux quand Lewis se rapprochait. Quelle performance phénoménale de sa part."