Vers une règle d'urgence pour les conditions extrêmes en F1

À la suite de l'enquête lancée par la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) après les difficultés physiques rencontrées par les pilotes lors du Grand Prix du Qatar, les instances vont mettre en place de premières solutions. Lors de la Commission F1 qui s'est tenue à Abu Dhabi la semaine passée, le projet de mise en place d'une petite écope (avec une ouverture probablement située sous la voiture afin de diriger l'air dans le cockpit) a été approuvé en vue de 2024.

La FIA a cependant révélé, comme cela était suggéré par le communiqué publié à la suite de la Commission, que d'autres mesures allaient être prises pour éviter la répétition de la situation de Losail, où les pilotes ont été confrontés à des conditions telles, en termes de chaleur et d'humidité, que certains ont eu besoin d'assistance médicale en fin d'épreuve.

Le responsable monoplace de la fédération, Nikolas Tombazis, a ainsi expliqué que lorsque les conditions seraient jugées extrêmes, sur la base d'une combinaison entre la température, l'humidité et la configuration de la piste, la FIA pourra mettre en place une procédure d'urgence pour aider les pilotes. Cela va déclencher une augmentation du poids minimum des F1 afin que les écuries mettent en place un dispositif de refroidissement supplémentaire.

"Cela augmentera le poids des voitures, d'environ deux kilos, qui devront être obligatoirement utilisés pour refroidir le pilote", a indiqué Tombazis. "Cela permettra donc de mettre en place des solutions telles que les vestes de refroidissement."

Une augmentation du poids minimum pourrait tenter certaines écuries d'installer du lest afin d'améliorer l'équilibre de leur voiture en lieu et place d'un dispositif de refroidissement. Mais Tombazis assure que le travail sera fait pour éviter une telle situation : "Nous devons régler certains détails, mais nous voulons qu'il soit clair qu'il ne s'agit pas d'un outil que l'on peut utiliser pour obtenir des avantages indus, quels qu'ils soient".

Max Verstappen marqué après le GP du Qatar.

"C'est vraiment pour [le refroidissement] et c'est obligatoire. On pourrait donc mettre le lest dans le baquet, mais ce serait un peu idiot parce que, au Qatar par exemple, nous avons vu des pilotes commettre des erreurs vers la fin de la course. Je pense que ce n'est clairement pas dans l'intérêt des équipes [d'ignorer le refroidissement]."

Le design de l'écope F1

Quant à l'idée de l'écope, elle a déjà été approuvée pour 2024 mais était originellement prévue cette année, avant qu'une écurie ne fasse part de ses inquiétudes en matière d'aérodynamique. Tombazis a indiqué à ce sujet que l'ouverture serait assez petite et a tempéré l'idée que cela pourrait avoir un impact sur la performance.

Interrogé sur l'aspect de cette écope, Tombazis a répondu : "N'imaginez pas que ce sera un tuba ! Il s'agit en fait d'une fente et de quelque chose qu'ils peuvent, je pense, insérer sous le châssis".

"La raison pour laquelle on s'y est opposé par le passé est que les gens craignaient qu'elle n'aspire les couches limitrophes et qu'elle ne soit utilisée pour obtenir une sorte d'avantage aérodynamique indirect et ainsi de suite. Les gens émettaient diverses hypothèses un peu paranoïaques sur l'usage qui pourrait en être fait. Mais il s'agit simplement de permettre à cette écope d'exister dans une certaine zone et de lui donner des dimensions maximales."

Avec Jonathan Noble