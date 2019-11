Renault garde "toutes les chances d'obtenir un bon résultat"

Malgré la double élimination de ses pilotes en Q2 à Interlagos, Renault F1 pense conserver de bonnes chances de ramener des points dimanche. Comme souvent, la R.S.19 s'est retrouvée en délicatesse dans l'exercice des qualifications, qui plus est sur un circuit aussi court que celui de São Paulo. L'écurie française mise donc sur l'excellente gestion des longs relais qu'elle a pu afficher à Mexico et Austin pour reprendre la main en course.

Sur la grille de départ, Daniel Ricciardo sera le mieux placé des représentants du Losange, avec une 11e place pas si inintéressante, puisqu'elle lui offre la liberté stratégique avant le départ. "C’est vraiment disputé dans le peloton et aujourd’hui ne fait pas exception", commente l'Australien. "C’est un tour court avec peu de virages, donc tout doit bien se passer. Nous n’avons pas été parfaits, mais j’apprécie ces batailles et le fait que ce soit aussi serré. J’ai eu un peu de mal sur mon dernier run en Q2. Nos pneus ont un peu surchauffé, mais c’est ainsi... Nous aurions aimé être en Q3, mais ce n’est pas une catastrophe et j’ai hâte d’être à la course."

Preuve de la densité du milieu de grille, Nico Hülkenberg est rejeté deux places plus loin malgré un chrono qui n'est qu'à 18 millièmes de celui de son coéquipier. "Le cœur de la grille est très serré et nous n’avons tout simplement pas réussi à extraire suffisamment de rythme aujourd’hui", estime l'Allemand. "Cela s’est joué sur des détails et quelques centièmes seulement nous auraient permis d’entrer en Q3. Le circuit est petit et ma deuxième tentative en Q2 était propre, mais il nous manquait juste ce petit plus pour passer à la suite. Cela nous complique la vie pour demain, mais je suis assez optimiste puisque notre rythme de course était supérieur ces derniers temps."

Si le résultat n'est donc pas forcément reluisant ce samedi, il paraît donc loin d'être rédhibitoire pour la suite du week-end, comme tient à le souligner le directeur sportif Alan Permane. "Nous savions que ce circuit serait difficile pour nous, mais tout le milieu de la grille se tient en un peu moins de deux dixièmes", constate-t-il. "Si nous les avions trouvés, nous aurions pu atteindre le septième rang. Nous n’avions pas ce rythme aujourd’hui et nous en payons donc le prix, mais nous avons 71 tours pour remettre les choses dans l’ordre demain. Les températures devraient être beaucoup plus chaudes et, entre notre rythme de course et notre excellente gestion des pneus lors des derniers rendez-vous, nous avons toutes les chances d’obtenir un bon résultat ici."