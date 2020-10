Renault confirme le retour en piste d'Alonso aujourd'hui

L'écurie Renault n'avait pas voulu le confirmer dès dimanche, mais c'est désormais chose faite : Fernando Alonso fait ce mardi son grand retour dans le baquet d'une Formule 1. Le double Champion du monde va prendre le volant de la R.S.20 dans le cadre d'une journée de tournage, sur le circuit de Barcelona-Catalunya. Ces essais seront limités à 100 kilomètres et devront se faire avec des pneus Pirelli de démonstration, conformément à la réglementation en vigueur.

Alonso remplacera Daniel Ricciardo aux côtés d'Esteban Ocon l'an prochain au sein de l'équipe d'Enstone, qui sera rebaptisée Alpine F1 Team. L'Espagnol a commencé à travailler avec la structure tricolore il y a quelques semaines, passant notamment plusieurs jours dans les deux usines et découvrant également le simulateur Renault. Il s'agit désormais de sa première expérience en piste avec sa nouvelle équipe.

"Ce sera une sensation incroyable après deux années sans piloter une F1", se réjouit Alonso. "J'ai vraiment hâte. Je crois que ce sera comme un nouveau départ, que je serai surpris par la vitesse de la voiture, ses performances au freinage, la vitesse de passage en courbe, beaucoup de choses qui m'étonneront à nouveau. C'est très particulier de revenir à Barcelone. Je me souviens de mes premiers essais avec Benetton en 2000, c'était à Barcelone, et ce sera sur le même circuit vingt ans plus tard."

"Ce sera l'une des dernières occasions avec le nom Renault sur la voiture, car l'an prochain ça changera. Je me sens très privilégié et je suis impatient. Se préparer pour ces essais n'étaient pas simples. Avec le COVID, les préparatifs ne sont pas normaux, il n'y a pas eu beaucoup de journées dans le simulateur, mais nous sommes prêts. Il n'y aura que 100 km, c'est une journée de tournage, donc nous essaierons de maximiser ces tours et d'avoir de belles images. Je sais que je vais apprendre et découvrir beaucoup de choses. J'aurai une approche très ouverte et je vais essayer d'apprendre à chaque kilomètre."

La dernière fois qu'Alonso a piloté une Formule 1, c'était en avril 2019 à Bahreïn, dans le cadre d'une journée d'essais au volant de la McLaren-Renault. Ces deux dernières années, le pilote de 39 ans a relevé plusieurs défis dans d'autres disciplines, remportant notamment les 24 Heures du Mans à deux reprises (2018, 2019), le Championnat du monde d'Endurance, les 24 Heures de Daytona, et participant au Dakar ainsi qu'aux 500 Miles d'Indianapolis. L'Indy 500, disputé en août dernier, constitue d'ailleurs sa dernière sortie officielle en compétition.