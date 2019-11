Aide au freinage : Renault disqualifié du GP du Japon

À l'issue du Grand Prix du Japon, Racing Point avait porté réclamation à l'encontre de Renault F1 Team, estimant que la R.S.19 était équipée d'un système lui permettant de pré-régler l’ajustement de répartition de freinage en fonction de la distance. Les commissaires avaient accepté cette requête et précisé que tout serait étudié en temps et en heure, aussi bien les arguments de Racing Point que ceux du Losange pour se défendre.

Après une audience qui s'est tenue ce mercredi dans les locaux de la FIA à Genève, les commissaires ont statué sur le litige, considérant que Renault n'avait pas enfreint le règlement sur un plan technique, mais que le système en question demeurait bel et bien une aide au pilotage ayant profité à Daniel Ricciardo et Nico Hülkenberg. Par conséquent, la décision a été prise de disqualifier les deux pilotes du Grand Prix du Japon, qu'ils avaient bouclé dans les points. L'Australien avait terminé sixième et l'Allemand neuvième, et leur exclusion va profiter aux pilotes classés derrière eux. Renault a jusqu'à jeudi matin (10h, heure de Mexico) pour faire appel.

Une infraction sportive mais pas technique

Les documents officiels de la FIA, rendus publics mercredi soir, précisent que les soupçons de Racing Point se sont basés sur des allégations fournies par un ancien employé de Renault.

Pour sa défense, Renault a fourni tous les détails de son système afin qu'ils soient étudiés par la FIA, qui les a toutefois gardés confidentiels. Dans leur rapport, les commissaires du Grand Prix du Japon – qui ont participé à l'audience par visioconférence – ont conclu au fait que le système en question faisait partie intégrante de celui régi par l'article 11.9 du Règlement Technique de la Formule 1, qu'il ne s'agissait pas d'un pré-réglage en fonction de la distance comme suspecté, et que les pilotes utilisaient des boutons sur le volant pour contrôler la répartition du freinage, conformément à ce qu'énonce l'article 8.6.3 du même Règlement Technique.

"Les commissaires estiment que Renault utilise des solutions innovantes pour exploiter certaines ambiguïtés du Règlement Technique et d'autres documents, mais que son système n'enfreint pas le Règlement Technique", précise le rapport. Néanmoins, et presque paradoxalement, les mêmes commissaires estiment que ce système est à leur yeux une aide au pilotage, ce qui contrevient alors au Règlement Sportif de la Formule 1.

"Le système de répartition du freinage en question agit comme une aide au pilotage, en évitant au pilote de réaliser un certain nombre d'ajustements pendant un tour", soulignent les commissaires. "Il y a une distinction claire entre ce système et un autre qui pourrait être un substitut aux compétences et aux réflexes du pilote. Cependant, cela reste une aide et contrevient donc à l'article 27.1 Règlement Sportif de la Formule 1."

Suite à cette disqualification, Renault se retrouve sous pression au championnat constructeurs, avec 68 points au compteur et seulement six longueurs d'avance sur Toro Rosso, sixième.

GP du Japon après disqualification

Pilote Équipe Trs Écart 1 Valtteri Bottas Mercedes 52 1h21m46.755s 2 Sebastian Vettel Ferrari 52 13.343s 3 Lewis Hamilton Mercedes 52 13.858s 4 Alexander Albon Red Bull/Honda 52 59.537s 5 Carlos Sainz McLaren/Renault 52 1m09.101s 6 Charles Leclerc Ferrari 51 1 tour 7 Pierre Gasly Toro Rosso/Honda 51 1 tour 8 Sergio Pérez Racing Point/Mercedes 51 1 tour 9 Lance Stroll Racing Point/Mercedes 51 1 tour 10 Daniil Kvyat Toro Rosso/Honda 51 1 tour



Championnat constructeurs après disqualification

Équipe Pts 1 Mercedes 612 2 Ferrari 435 3 Red Bull 323 4 McLaren 111 5 Renault 68 6 Toro Rosso 62 7 Racing Point 58 8 Alfa Romeo 35 9 Haas 28 10 Williams 1

