Renault organise quatre jours d'essais pour ses jeunes pilotes

Renault va organiser une session d'essais privés à la fin du mois à Bahreïn, sur le circuit de Sakhir, afin d'offrir un temps de piste conséquent à ses jeunes pilotes. Les trois membres de la Renault Sport Academy seront ainsi en piste sur le circuit de Sakhir, où une R.S.18 d'il y a deux saisons leur sera confiée. Ces essais se dérouleront sur quatre jours, du 29 octobre au 2 novembre.

Christian Lundgaard sera au volant de la monoplace le premier jour, participant à son troisième test en F1 à 19 ans. Le Danois compte à ce jour deux victoires en F2, où il participe à sa première campagne. Le deuxième jour sera dévolu à Oscar Piastri, l'Australien de 19 ans se voyant offrir son baptême du feu en F1.

Pilote d'essais de Renault et actuellement huitième du championnat F2 avec une victoire et cinq podiums, Guanyu Zhou bénéficiera quant à lui des deux autres journées de roulage. Le Chinois a déjà eu l'occasion de piloter la R.S.18 par le passé.

"Les essais de Bahreïn font partie d’un programme proposé par l’Academy chaque année depuis trois ans", explique Mia Sharizman, directeur de la Renault Sport Academy. "Ils représentent une bonne occasion de démontrer les progrès et le niveau de réussite des pilotes de l’Academy. Christian et Zhou seront au volant de la R.S.18 pour la deuxième fois alors qu’Oscar connaîtra son baptême en F1 en récompense de son titre en Championnat FIA de Formule 3 tout en intégrant sa progression continue dans l’Academy."

"Le programme de tests varie souvent en fonction de l’expérience, donc la journée d’Oscar visera à le familiariser avec la voiture. Pour Zhou et Christian, leurs journées prendront la forme d’un véritable week-end de course, avec des essais, des qualifications et des simulations de course. Bahreïn est un très bon site d’essais et cela sera bénéfique pour Zhou et Christian qui courront ici plus tard en novembre pour les deux dernières manches du Championnat FIA de Formule 2."