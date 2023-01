Renault s'attend à ce que la FIA serre la vis sur les évos moteur

Charger le lecteur audio

Alors que le gel des unités de puissance de Formule 1 aborde la seconde de ses quatre saisons, il existe désormais des limites strictes quant aux éléments qui peuvent être changés. Modifier les pièces pour un motif de performance n'est pas autorisé, mais la FIA peut approuver des changements si leur objectif est de résoudre de véritables problèmes de fiabilité.

Cependant, il peut y avoir polémique si une telle modification vient à entraîner un gain de performance. Il est justement suggéré que Ferrari a fait un pas en avant en résolvant les problèmes de fiabilité subis par la Scuderia en 2022.

Directeur du département moteur de Renault F1, Bruno Famin estime que la FIA a bien géré ce processus jusqu'à présent mais qu'il faut désormais serrer la vis, maintenant que les écuries ont eu une année pour mieux comprendre leurs unités de puissance.

"Je pense que le processus a été relativement bon avec la FIA et les autres motoristes en 2022", estime Famin. "Au moins, c'était transparent, alors tout le monde était conscient des requêtes des autres, et c'est très bien."

L'Alpine A522, pilotée par Jack Doohan

"Ça a été bien géré par la FIA, je pense. Elle a été assez tolérante en 2022. C'était plutôt normal, car tout le monde a été affecté par les problèmes de fiabilité : pas seulement nous, clairement, car je crois qu'on a eu 30, 40, 50, 60, 70 requêtes de différents motoristes, alors tout le monde a été affecté par ce genre de problème. Je m'attends à ce que la FIA soit un peu plus stricte à l'avenir, mais je n'ai pas d'informations."

Famin reconnaît que ce sujet est compliqué à gérer, car il est parfois difficile de séparer performance et fiabilité. "Qu'est-ce qu'un authentique problème de fiabilité ? C'est une question à laquelle nous ne pouvons pas répondre, car derrière le problème de fiabilité, il y a souvent un gain de performance potentiel, évidemment. La limite n'est pas toujours super claire."

"Si l'on a un problème de pompe à eau comme nous en 2022, je pense qu'il est très clair que c'est un pur problème de fiabilité : il n'y a rien à gagner avec une pompe à eau différente. Mais s'il faut changer le matériau des pistons, on peut avoir quelque chose de plus robuste, de plus performant, alors où est la limite ? Ce n'est pas une évidence."

Lire aussi : Une pluie de pénalités moteur en 2022