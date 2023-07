Renault ne veut pas que le règlement moteur 2026 soit modifié

Ces dernières semaines, certains motoristes de Formule 1 ont suggéré que la réglementation soit revisitée tant qu'il est encore temps, notamment en ce qui concerne la répartition actuelle de 50% d'énergie provenant du moteur à combustion et 50% d'énergie électrique.

Christian Horner s'est particulièrement fait entendre au nom de Red Bull Powertrains, affirmant que les pilotes subiraient des pertes de puissance en ligne droite et que les écuries devraient construire des voitures dignes de Frankenstein.

Frédéric Vasseur a pour sa part indiqué que Ferrari était ouvert aux discussions sur d'éventuelles modifications, précisant qu'un changement de 5% de la répartition électrique/combustion pourrait faire une grande différence. Le Français a par ailleurs insisté sur le fait qu'il faudrait davantage d'informations sur la réglementation châssis avant de prendre une décision.

Cependant, Otmar Szafnauer fait savoir que Renault est satisfait de la réglementation telle qu'elle a été établie. "Ayant parlé aux gars du département moteur, nous voulons que cela reste tel quel", indique l'Américain. "Je ne suis pas ça de près, je n'ai pas été impliqué dans les négociations et je ne connais pas les raisons, mais je leur ai posé ces questions. Et oui, ça nous convient que ça reste tel quel. Alors j'imaginerais qu'il est peu probable que ce soit changé."

Otmar Szafnauer, directeur d'Alpine F1 Team

Quant à la référence de Horner à Frankenstein : "Nous n'en sommes pas encore là. Nous n'avons pas encore déterminé ça. J'espère que ce ne sera pas un package à la Frankenstein."

"Je me rappelle avoir participé à toutes les réunions pour déterminer la réglementation [2022], et tout le monde – moi compris – a dit que les courses allaient être horribles, que toutes les voitures allaient avoir l'air identiques, que ce ne serait plus la F1, et tout ça. Ça ne s'est pas vraiment avéré. Alors il est dur de prédire l'avenir, surtout quand la réglementation [châssis] n'a pas été déterminée. Espérons que nous y viendrons."

Horner a suggéré que Red Bull se préoccupait davantage de 2026 que certains rivaux car l'écurie serait plus avancée dans son développement et aurait donc découvert les obstacles plus tôt. Szafnauer, lui, est sceptique quant à l'éventualité que Red Bull soit plus avancé, tout en reconnaissant qu'il est impossible de savoir où en sont les autres en matière de recherche et développement.

"Il y a des exemples comme ça où il faut avoir des informations parfaites pour pouvoir comparer ces deux choses-là. Et ce n'est pas mon cas. Je sais où nous en sommes. Je ne sais pas où en sont les autres", souligne l'ancien vice-président de Honda Racing Developments. "J'ai travaillé au sein d'autres motoristes auparavant, alors je ne peux qu'imaginer ce qu'a déjà fait Honda, une fois qu'ils ont décidé de venir. Alors ça me surprendrait [que Red Bull soit plus avancé]."