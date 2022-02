Ricciardo : La direction de course subit trop de pression

Charger le lecteur audio

En pleine enquête de la FIA sur la fin du Grand Prix d'Abu Dhabi, Daniel Ricciardo a évoqué le sujet en marge de la présentation de la McLaren MCL36, qui sera sa monoplace pour la saison 2022 de F1. L'Australien juge pour sa part que trop de pression a été mise sur Michael Masi, le directeur de course de la discipline, au fil de la saison 2021 et enfin au moment crucial où s'est joué le destin de l'épreuve de Yas Marina et donc du titre.

"La discipline bénéficie globalement de beaucoup plus d'exposition aujourd'hui, ce qui est formidable à certains égards, mais cela met aussi probablement sous pression d'autres personnes qui ne demandent probablement pas cette pression ou qui n'y sont pas habituées", a déclaré Ricciardo. "Il est difficile de regarder en arrière dans le temps et de trouver un directeur de course ou un commissaire aussi présent dans les médias. C'était assez unique, et une sorte de territoire inconnu."

"Je ne sais pas si le mot est 'injuste' ou quoi, mais je pense que c'est là qu'il y avait déjà un peu de frémissement dans la situation. Donc je pense que ça a mis en évidence certaines choses, peut-être trop, et que ça a mis plus de pression pour la situation suivante. C'était déjà un peu intense, et je pense que tout le monde devrait probablement prendre du recul. On nous attribue tous des rôles et tout ça, et je me dis que cette personne est là pour une raison ; el lle est là, laissez-le faire."

Tout au long de la fin du Grand Prix, des responsables de Red Bull et de Mercedes ont fait pression sur Masi à la radio au sujet de la reprise de la course. Ricciardo a estimé qu'il y avait "beaucoup d'interférences" qui "ont probablement rendu la situation plus désordonnée qu'elle n'aurait dû l'être". Il a ajouté qu'il était nécessaire d'avoir "moins d'interférences, juste en général, et de laisser les gens se débrouiller, probablement avec moins de pression, et ensuite voir quel serait le résultat".

Michael Masi (à gauche)

Le coéquipier de Ricciardo chez McLaren, Lando Norris, a pour sa part souligné le besoin de cohérence dans les règles et leur application, mais a déclaré que "99% des choses sont très bonnes" et qu'il faut tenir compte de l'erreur humaine. "La chose évidente que nous voulons tous est simplement la cohérence, et quand quelque chose est incohérent comme ce week-end-là, c'est là que les gens sont agacés ou frustrés", a déclaré Norris.

"Nous voulons simplement cette régularité. Vous nous voyez faire des erreurs en tant que pilotes, et bien sûr, il est facile pour les gens de le remarquer et de les voir, et c'est la même chose pour eux. Ce n'est pas facile et c'est humain de faire des erreurs. Je soutiens Michael, et je pense que beaucoup d'autres choses qu'il a faites étaient excellentes la saison dernière, ou au cours des dernières saisons où nous avons travaillé avec lui."

"Il s'agit juste d'aplanir ces petites choses qui peuvent avoir un grand impact, ce que nous ne voulons pas. La Formule 1 doit être maintenue à un niveau très élevé dans sa philosophie et son succès, etc. C'est encore quelque chose dont on parle, et les choses sont en cours et changent. Nous verrons donc bientôt."

Partageant ses réflexions sur Masi, qui est un compatriote, Ricciardo a ensuite ajouté : "En fin de compte, si Michael veut rester, alors il doit rester. Je ne pense pas qu'un événement devrait représenter l'image globale, si vous voyez ce que je veux dire."

"J'étais assis au premier rang pour une raison quelconque, en étant juste derrière eux [Hamilton et Verstappen]. Je me disais : 'Wow est-ce que ça arrive vraiment, c'est dingue'. Je l'ai regardé à la télévision en 2008 avec [Felipe] Massa et Lewis, et je me suis dit que ça ne se reproduirait jamais, et évidemment ça s'est produit."

"C'était un moment à part, c'est sûr, et tout le monde n'allait pas apprécier ce moment. Mais je pense que les amoureux de ce sport vont continuer à l'être, et sont probablement plus que tout curieux de voir ce qui va se passer en 2022."

La prochaine chance pour les équipes de discuter avec les responsables de la discipline des changements potentiels à apporter cette saison se présentera lors de la réunion de la Commission F1, qui a lieu ce lundi.

Avec Luke Smith