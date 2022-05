Ricciardo clarifie sa situation contractuelle avec McLaren

Charger le lecteur audio

Daniel Ricciardo est-il en danger chez McLaren ? Son criant manque de résultats peut le laisser penser, malgré un avenir en théorie assuré par un contrat qui court de 2021 à 2023. Mais est-ce bien le cas ? L'Australien a lui-même semé le doute dimanche dernier, à Barcelone, lorsqu'un journaliste lui a demandé s'il avait commencé à discuter avec l'écurie pour l'an prochain. En effet, l'intéressé a répondu : "Non. Je suis certain que nous discuterons avant l'été, mais nous n'avons pas commencé à discuter du moment où nous discuterons."

Il lui a alors été demandé pourquoi des discussions auraient lieu étant donné qu'il dispose d'un contrat de trois ans. Ricciardo a indiqué : "C'est vrai. Vous m'avez fait répondre à une question à laquelle je n'avais même pas besoin de répondre. C'est vrai."

Cette ambiguïté a pu laisser imaginer que Ricciardo puisse perdre son baquet dès la fin de la campagne en cours, et le pilote McLaren a donc été invité à clarifier sa situation cinq jours plus tard, lors de la conférence de presse du Grand Prix de Monaco. "Oui, c'est clair. J'ai un contrat jusqu'à fin 2023. Le COVID m'a perturbé, je me suis trompé d'année", a fait savoir celui qui a été contaminé en mars dernier.

Ricciardo réagit aux critiques de Brown

La situation de Ricciardo à Woking n'en est pas moins inconfortable. Bien qu'auteur de la seule victoire de McLaren lors des neuf dernières années, le natif de Perth n'a marqué que 126 points depuis son arrivée dans l'écurie, contre 199 à l'actif de son coéquipier Lando Norris, et le score est même de 39-11 en 2022.

Daniel Ricciardo et Lando Norris en piste

D'où les critiques du PDG Zak Brown, qui a lancé : "À part Monza [2021] et quelques autres courses, ce n'est pas au niveau de ses attentes ou des nôtres", même si dans le même temps, le directeur technique James Key s'est montré élogieux : "Il faut encore que nous lui donnions une meilleure voiture. [...] Il a montré ce dont il est capable, il n'a plus besoin de le prouver."

Ricciardo a justement réagi aux propos de Zak Brown lors de la conférence de presse et a admis que ses résultats n'étaient pas au niveau attendu : "Ce n'est pas faux, c'est relativement vrai. Tout d'abord, les commentaires, je ne les prends pas personnellement. J'ai une belle peau bronzée, mais j'ai aussi la peau dure. Personne n'est plus dur que moi avec moi-même. Mais nous travaillons dur ensemble à ce sujet. L'équipe le veut, je le veux, et nous travaillons pour résoudre ça."

Un problème technique à Barcelone

Le Grand Prix d'Espagne a été particulièrement difficile pour Ricciardo, qui ne s'est classé que 12e à 46 secondes de son coéquipier Lando Norris, ce dernier pourtant très diminué par une angine. L'intéressé révèle cependant avoir été victime d'un pépin technique, sans donner plus de détails : "Nous avons trouvé un problème sur la voiture. Il est rectifié, et tout est bon pour nous en vue de ce week-end [à Monaco]. C'est comme un nouveau départ, disons."

Ainsi, il n'y a plus qu'à mieux exploiter le potentiel de la MCL36. "J'aimerais encore en tirer davantage ; parfois je vois [ce que j'aimerais en tirer], parfois c'est moins clair. Je pense que nous avons aussi eu quelques choses qui ne sont pas allées dans notre sens, disons, et ont interrompu certaines séances. C'est une combinaison de quelques éléments."

"Mais même à part ça, c'est quand même un peu compliqué pour moi de toujours être en phase avec la voiture à 100% et d'avoir la sensation de pouvoir claquer ces tours spectaculaires. Il y a des courses où ça a parfois été bon, mais honnêtement, je travaille encore là-dessus. J'adorerais dire que je vais désormais être une seconde et demie plus rapide et être génial à chaque course, et je travaille pour ce faire. Mais cela reste un petit processus."