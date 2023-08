Fracture pour Ricciardo, Lawson le remplace chez AlphaTauri

Le diagnostic est tombé pour Daniel Ricciardo. Sorti de la piste au début de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix des Pays-Bas, juste après Oscar Piastri devant lui dans le même virage, le pilote australien ne pourra pas tenir sa place pour le reste du week-end. Bien que s'étant extrait seul du cockpit de son AlphaTauri, il s'est immédiatement plaint d'une douleur à la main gauche et a d'abord été transporté au centre médical du circuit, avant d'être transféré à l'hôpital pour des examens complémentaires.

Ces examens réalisés en fin d'après-midi ont mis en évidence une "fracture d'un métacarpe à la main gauche", véritable coup d'arrêt pour le pilote de 34 ans, de retour en Formule 1 le mois dernier quand il a pris la place de Nyck de Vries. "Il s'est cassé quelque chose dans la main, alors il ne va pas courir", a confirmé Helmut Marko à Motorsport.com. "Lawson roulera. C'est difficile pour lui. C'est dommage, car la voiture est bonne ici."

Dans l'incapacité de piloter, Daniel Ricciardo se retrouve sur la touche pour une durée encore indéterminée, mais qui pourrait également le priver du prochain Grand Prix à Monza, la semaine prochaine. On se souvient qu'en début de saison, Lance Stroll s'était fracturé le poignet et avait réussi à participer au premier Grand Prix du championnat avec Aston Martin, un peu plus d'une dizaine de jours après sa chute de vélo.

En attendant, et comme le règlement le permet tant que la séance de qualifications n'a pas eu lieu, AlphaTauri – et plus largement Red Bull – a dû se décider rapidement sur l'identité de son remplaçant.

Liam Lawson va faire ses débuts en Grand Prix à 21 ans.

Dès samedi matin, le rookie Liam Lawson sautera dans le baquet de l'AT04. Présent ce week-end en qualité de réserviste pour le compte des deux écuries du groupe, celui qui avait un temps été pressenti pour remplacer Nyck de Vries va donc avoir sa chance, lui qui court cette année en Super Formula. Le Néo-Zélandais de 21 ans va vivre des débuts nécessitant une adaptation expresse. Il pourra s'appuyer sur quelques repères pris l'an dernier avec la structure de Faenza lors d'une séance d'EL1 à laquelle il avait pris part au Grand Prix de Mexico.

L'autre alternative pour AlphaTauri aurait été de rappeler Nyck de Vries pour son Grand Prix à domicile. Cependant, malgré un contrat qui le lie toujours à Red Bull et une connaissance de l'écurie, cette possibilité n'a selon Helmut Marko été envisagée à aucun moment.

Avec Adam Cooper