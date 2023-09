Ricciardo plus qu'incertain pour le Grand Prix du Qatar

Victime d'une fracture métacarpienne à la main gauche lors des essais du Grand Prix des Pays-Bas fin août, Daniel Ricciardo poursuit sa lente convalescence. Déjà forfait pour quatre courses dont celle de Suzuka ce week-end, l'Australien espère pouvoir faire son retour dans deux semaines au Qatar, mais rien n'est moins sûr.

"Il est encore dans cette phase de convalescence", fait savoir Jonathan Eddolls, directeur de l'ingénierie piste chez AlphaTauri. "On est encore loin [d'un retour], alors on ne voudrait pas donner un objectif. La convalescence se passe bien. On a du travail prévu sur le simulateur avant un retour."

"Je pense que de notre côté et du sien, son retour n'est pas urgent. Le pire serait qu'il revienne sans être véritablement guéri et que cela cause des problèmes. Cela reste donc à voir."

"Le simulateur est une très bonne représentation de la voiture, de toutes les charges, etc. Je pense que la décision finale viendra très probablement de lui plus que de nous. Il saura mieux que quiconque quel est le niveau de douleur et comment se passe la convalescence. Nous ne lui mettons aucune pression pour qu'il revienne. Nous avons trois bons pilotes actuellement, alors ce n'est pas très urgent."

En effet, le rookie Liam Lawson assure un intérim plus que satisfaisant, d'autant qu'il a déjà signé le meilleur résultat de la saison d'AlphaTauri, avec la neuvième place à Singapour. À Faenza, on ne s'impatiente donc pas face au retour de plus en plus tardif de Ricciardo.

"[Lawson] s'est mis à niveau très, très vite", se réjouit Eddolls. "Yuki conserve l'avantage sur lui, ce qui est complètement attendu avec l'expérience. Mais il est entré en Q3, il a marqué des points très tôt dans une voiture qui n'est pas la plus compétitive et qui est parfois difficile à piloter. Je pense que nous sommes tous enthousiastes à l'idée de travailler avec lui sur d'autres courses en attendant que Daniel soit rétabli."

Lawson n'aura toutefois pas sa chance à temps plein pour 2024, puisque Yuki Tsunoda est parti pour conserver son baquet aux côtés de Daniel Ricciardo.

