Tsunoda va conserver son baquet face à la menace Lawson

Le puzzle du marché des transferts est en train de se mettre en place pour la saison 2024 de Formule 1 : deux des trois derniers baquets encore libres devraient être attribués ce week-end.

Un duo composé de Yuki Tsunoda et de Daniel Ricciardo était attendu sans grand doute chez AlphaTauri depuis le retour de l'Australien sur la grille de départ en juillet. Cependant, la fracture métacarpienne subie par Ricciardo à la main gauche est venue semer le doute : son remplaçant débutant Liam Lawson a impressionné par ses performances en signant notamment le meilleur résultat de la Scuderia cette saison, avec la neuvième place à Singapour.

"Je pense qu'il a fait un travail exceptionnel", déclare Christian Horner, directeur de Red Bull Racing. "Il a été lâché sous la pluie à Zandvoort : il a sauté d'emblée dans le grand bain. Mais j'ai trouvé qu'il s'était bien débrouillé. Puis une semaine plus tard à Monza, il a été malchanceux de manquer le dernier point. Puis il a vu Singapour pour la première fois et a marqué deux points."

"C'est un pilote déterminé. On le sait. Il a saisi cette opportunité en F1, et il est très rare que les pilotes obtiennent l'opportunité de démontrer leur talent. Je pense qu'il a fait un travail formidable et s'est certainement mis en valeur, il a confirmé l'impression que nous avions à son sujet."

Selon nos informations, la position de Ricciardo n'a toutefois jamais été menacée pour 2024, et une titularisation de Lawson se serait faite aux dépens de Tsunoda. Ce ne sera pas le cas, et le Japonais va conserver son baquet l'an prochain. La seule option pour Lawson serait donc le second baquet Williams actuellement occupé par Logan Sargeant. Du côté de Red Bull, un prêt n'est pas exclu, sans quoi un programme fourni sera réservé au jeune loup.

"Nous avons un problème de riche avec trois pilotes pour deux baquets dans cette équipe", poursuit Horner. "Ce sont trois excellents pilotes et c'est un bon casse-tête à avoir ! [Lawson] sera pilote en Grand Prix un jour ou l'autre – il l'est déjà. Qu'il doive attendre un peu pour cela ou non, je pense qu'il est en train de démontrer qu'il est un talent pour l'avenir."

"Il est dans la famille Red Bull. Il ne reste qu'un baquet disponible. On l'a fait dans le passé, par exemple quand Carlos [Sainz] a été prêté à l'ancienne écurie Renault. Mais je crois que s'il n'est pas dans une voiture de Formule 1 l'an prochain, il aura plein d'autres choses à faire."

Avec Jonathan Noble