Lawson ne serait pas satisfait de n'être que réserviste en 2024

Liam Lawson a inscrit au terme du Grand Prix de Singapour de Formule 1 ses premiers points dans le championnat. Un accomplissement atteint dès sa troisième épreuve au volant de l'AT04, lui qui remplace Daniel Ricciardo, blessé à la main dans un accident à Zandvoort. Dans le contexte de flottement qui plane dans la filière Red Bull et notamment chez AlphaTauri pour 2024 et malgré une préparation forcément incomplète, le Néo-Zélandais rend pour le moment une copie convaincante.

Au Japon, sur un tracé de Suzuka qu'il connaît bien pour l'avoir beaucoup parcouru en Super Formula, Lawson aura une nouvelle occasion d'ajouter du poids à ce qui est désormais une candidature claire à un baquet au sein de la petite Scuderia pour l'année prochaine, même si Ricciardo et Yuki Tsunoda semblent à ce stade toujours être les favoris à leur propre succession.

Interrogé sur l'idée d'une année 2024 à nouveau démarrée au poste de pilote de réserve du clan Red Bull en F1, Lawson n'a pas caché que cette situation ne serait pas tout à fait à son goût, après avoir mis le doigt dans l'engrenage de la discipline reine.

"Je ne serais pas heureux de redevenir réserviste, mais je sais à quel point il est difficile d'accéder à la Formule 1", a-t-il déclaré devant la presse ce jeudi à Suzuka. "Et je comprends que cela puisse être vraiment difficile parfois. Alors évidemment, il arrivera ce qu'il arrivera, mais je n'ai pas encore trop réfléchi à ces choses-là. J'essaie simplement de tirer le maximum de cette expérience."

Lawson s'attend à ce que les choses commencent à bouger après son intérim, le rythme effréné imposé par la succession des courses n'ayant pas laissé beaucoup de temps pour les discussions. "Pour être honnête, encore une fois, nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour discuter de l'avenir."

Liam Lawson a terminé neuvième du GP de Singapour 2023 de F1.

"Mais je pense que le message pour moi a été de garder la tête baissée et d'essayer de continuer à faire des résultats jusqu'à ce que les choses se précisent, jusqu'à ce que l'opportunité que j'ai se termine avec le retour de Daniel. Il s'agit donc de faire du bon travail et de continuer à faire ce que je fais."

"Il est évident que je veux être en Formule 1. Maintenant que j'ai cette chance, j'essaie de faire tout ce que je peux pour montrer que je suis capable d'y être. Mais pour ce qui est de toutes ces discussions, elles auront lieu après ce week-end."

Comparé à toutes les autres voitures que j'ai pilotées, il faut beaucoup plus de temps pour s'adapter à une Formule 1. Liam Lawson

S'il est satisfait de ses propres performances compte tenu de son manque de préparation, Lawson estime qu'il y a encore du potentiel à extraire de l'AlphaTauri. "Plus on passe de temps dans la voiture, mieux c'est, mais compte tenu de la nature de la situation et de la façon dont je l'ai abordée, je pense que nous nous sommes bien débrouillés."

"Je cours contre des gars qui ont déjà participé à 11 ou 12 courses cette saison, alors on doit vraiment rattraper le temps perdu. Chaque semaine, je suis de plus en plus à l'aise avec la voiture, alors j'espère que j'aborderai ce week-end en étant encore plus à l'aise. Comparé à toutes les autres voitures que j'ai pilotées, il faut beaucoup plus de temps pour s'adapter à une Formule 1."

Propos recueillis par Filip Cleeren