Oscar Piastri prolonge deux ans de plus chez McLaren F1

Oscar Piastri est assuré de rester chez McLaren en Formule 1 jusqu'en 2026. L'Australien, qui a débuté sa carrière en discipline reine cette année au sein de l'écurie de Woking, avait un contrat qui courait initialement jusqu'à la fin de saison 2024.

Titré en F2 en 2021, Piastri n'avait pu accéder au championnat en 2022, faute de baquet disponible au sein de l'écurie Alpine, où il faisait partie du programme de jeunes pilotes. Dans ces conditions, le pilote et son management, emmené par Mark Webber, avaient décidé de profiter d'un contrat mal ficelé par la structure française pour se rapprocher de McLaren.

La structure britannique, qui employait alors un Daniel Ricciardo loin des attentes, avait ainsi fait le choix de s'attacher les services de Piastri pour 2023 avant de se mettre d'accord avec l'ancien pilote Red Bull pour une fin prématurée de leur aventure commune. Cela avait alors ouvert la voie à une arrivée comme titulaire du plus jeune des deux Australiens.

Cette première saison dans l'élite a permis à Piastri de vite se mettre dans le bain et de démontrer ses qualités au sein d'une équipe où Lando Norris est un leader naturel. Si, contrairement au Britannique, il n'a toujours pas réussi à monter sur le moindre podium cette année (même s'il a terminé second du sprint de Spa), la faute en partie à un certain manque de réussite en Grande-Bretagne et en Hongrie, ses performances sont suffisamment convaincantes et proches de son chef de file pour avoir convaincu McLaren pour l'avenir proche.

"Je suis ravi de prolonger mon partenariat avec McLaren pour de nombreuses années", a déclaré Piastri. "Je veux me battre au sommet de la grille avec cette équipe et je suis enthousiasmé par sa vision et les bases qui sont déjà posées pour y parvenir. L'accueil que j'ai reçu et les relations que j'ai nouées font que je me sens déjà chez moi."

"L'engagement constant de l'équipe à mon égard m'a permis de me sentir incroyablement valorisé et son désir de m'inscrire dans son avenir à long terme rend cette décision facile à prendre. Le fait d'être désiré de la sorte et que l'écurie croie autant en moi après seulement une demi-saison signifie beaucoup."

Andrea Stella, directeur de l'équipe, a ajouté : "C'est fantastique de confirmer qu'Oscar a signé une prolongation de plusieurs années avec l'équipe. Oscar est un atout pour McLaren et impressionne constamment par ses performances, son éthique de travail et son attitude, c'était donc une décision facile à prendre. Il s'est déjà révélé essentiel pour l'écurie, et c'est donc formidable d'avoir sa confiance alors que nous nous efforçons de remporter à nouveau des championnats à l'avenir. J'ai hâte de le voir évoluer avec nous, pendant que nous poursuivons cette aventure ensemble."

Pour rappel, Lando Norris est lui sous contrat avec McLaren jusqu'en 2025. Le Britannique, auteur de trois podiums cette saison, semble d'ores et déjà convoité par plusieurs écuries au-delà.