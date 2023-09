McLaren a cru perdre le podium face au pari de Mercedes

McLaren a bien cru voir lui échapper son troisième podium de la saison au Grand Prix de Singapour. Avant de célébrer la belle deuxième place de Lando Norris derrière Carlos Sainz, l'écurie de Woking a un temps pensé que la stratégie offensive de Mercedes, à deux arrêts, ferait chuter le Britannique de la boîte.

Troisième lorsque la voiture de sécurité virtuelle a été déployée dans la dernière partie de course, Lando Norris a certes profité de l'arrêt au stand de George Russell pour gagner une position en piste mais s'est retrouvé, en pneus durs usés, à la merci de son compatriote et de Lewis Hamilton avec leurs pneus mediums neufs dans les derniers tours. Sur le muret McLaren, on a alors imaginé le pire.

"Quand je les ai vus passer un nouveau train de pneus mediums, j'ai pensé qu'ils allaient nous dépasser", avoue Andrea Stella, directeur de McLaren. "Le pneu medium neuf était le bon pour cette situation, compte tenu de la longueur du relais. On a envisagé de s'arrêter, mais on aurait été sur un pneu tendre usé et on était nerveux à l'idée de faire 16 ou 17 tours avec. On a donc décidé de rester en piste. On aurait fait un arrêt s'il y avait eu Safety Car, mais pas avec une voiture de sécurité virtuelle."

"C'était tendu mais je n'étais pas très optimiste. Je m'attendais à ce que ça arrive [le dépassement des Mercedes] et j'étais prêt à dire qu'il ne fallait pas être trop déçu. Ils avaient deux trains de mediums, ça a vraiment joué en leur faveur avec cette voiture de sécurité virtuelle et on a essayé de faire de notre mieux. Mais les choses ont changé."

Dans le dernier tour, George Russell a commis une erreur en touchant le mur et a dû abandonner, après avoir buté sur la deuxième place de Lando Norris. Andrea Stella suspecte également une surchauffe qui a pu ralentir l'assaut final du pilote Mercedes avant sa sortie de piste.

"Je pense qu'ils ont perdu un peu du rythme et de la motricité qu'offraient ces pneus plus tendres", avance-t-il. "Dans les trois derniers tours, je me suis dit qu'on pouvait peut-être le faire. Mais je ne pense pas qu'on l'aurait fait sans la collaboration avec Carlos, parce que dans son propre intérêt, il voulait que Lando soit dans la zone DRS."

