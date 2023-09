Sainz "pas surpris" si Red Bull gagnait le reste des GP 2023

Carlos Sainz et Ferrari peuvent se targuer d'avoir mis fin aux séries records de Max Verstappen et Red Bull cette saison, après la victoire de l'Espagnol dans les rues de Singapour. Un succès surprise, non seulement parce que la structure autrichienne est apparue hors de forme pendant l'ensemble des séances précédant la course mais également parce que la SF-23 n'était pas attendue à pareille fête sur cette piste.

Pour autant, et même si des doutes peuvent subsister sur l'origine du soudain manque de performance de la RB19 à la suite de diverses interventions de la FIA pour clarifier la réglementation, beaucoup dans le paddock et parmi les observateurs s'attendent à ce que cette méforme soit oubliée dès ce week-end, à Suzuka. Sainz ne fait pas exception, même s'il savoure toujours sa victoire tout en maîtrise de Marina Bay.

"C'est évidemment une grande fierté pour moi et pour toute l'équipe d'avoir pu [gagner à Singapour] parce qu'ils [Red Bull] étaient à un tel niveau qu'il semblait presque impossible de les battre à un moment donné de la saison", a déclaré le pilote Ferrari ce jeudi devant la presse à Suzuka. "Et soudainement, arriver à Singapour et le faire de la manière dont nous l'avons fait est une sensation formidable. Mais je ne serais pas surpris s'ils gagnaient le reste des courses du championnat."

"En F1, j'ai déjà eu l'occasion de traverser une période faste et il est toujours important de rester concentré et d'essayer de maintenir cet élan, car dans un environnement aussi compétitif, il est très difficile de surfer sur de telles dynamiques. Mais je pense qu'on a une belle opportunité à présent et c'est l'objectif, garder la tête baissée ; Singapour c'est fini, on se concentre sur Suzuka."

Se challenger chaque week-end

L'une des orientations du travail de la Scuderia Ferrari sera de continuer à expérimenter avec la SF-23 pour tenter de mieux comprendre ses faiblesses et d'emmagasiner des connaissances pour la F1 2024.

"La voiture n'est toujours pas très bonne dans certains domaines, [mais est] très bonne dans d'autres. Il y a certains circuits comme Monza et Singapour où elle s'est très bien adaptée, d'autres comme Zandvoort ou Silverstone où elle était très difficile à piloter, ou encore Miami où il y avait beaucoup de vent. C'est toujours une voiture difficile à piloter. La seule chose que je puisse dire, c'est que nous travaillons très dur pour trouver les bons réglages et que nous ne les avons probablement pas encore trouvés."

"C'est pourquoi, chaque week-end, j'essaie quelque chose de différent avec la monoplace pour essayer de me challenger, de challenger l'équipe, de challenger la voiture pour la mettre dans une situation un peu différente, et il semble que cela fonctionne. Nous continuons à trouver de petits moyens de gagner en rythme – et je ne veux pas dire par là [pour que la voiture soit] plus prévisible, mais simplement pour trouver de la vitesse et du temps au tour."

Propos recueillis par Filip Cleeren